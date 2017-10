Warton fala sobre elenco para 2018; “Waldemar prefere atletas jovens”

Em sigilo o Altos segue se organizando pensando na temporada 2018. O Jacaré deve anunciar o nome de Waldemar Lemos como treinador nas próximas semanas e junto a confirmação do técnico devem vir também alguns nomes de atletas. Até então, o presidente do clube, Warton Lacerda e o Diretor de Futebol, Ricardo Pereira, confirmaram onze nomes que renovaram ou já tem contrato com o clube até o final de 2018. O Altos é o atual campeão Piauiense e tem no calendário Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

“Confirmações sobre o treinador somente a partir do dia 20 de outubro, pois ainda estão sendo negociados pequenos detalhes. O elenco segue a mesma linha”, conta Warton.

Warton fala sobre montagem do elenco do Altos (FOTO: Jailson Soares)

Entre os atletas que renovaram com o clube estão os atacantes Manoel e Tavares, o goleiro Rodrigo, os laterais Netinho e Dos Santos, os volantes Marconi e Wagner. Além do trio, que está emprestado ao Parnahyba formado por Alex Mineiro, Ivo e Ítalo. O atacante Eduardo, de 37anos, também tem contrato com o clube até o final de 2018, mas não estava na lista divulgada.

Umas exigências que o treinador Waldemar Lemos estabeleceu seria sobre limite de idade para o elenco e não gostaria de ter atletas acima dos 30 anos. Mas segundo o presidente do Altos, isso não é empecilho para permanência do experiente atacante, que segue nos planos do time Alviverde.

“Eduardo tem contrato e é atleta do clube. O Waldemar prefere trabalhar com atletas mais jovens, mas todo clube tem jogadores jovens, medianos e experientes para cadenciar, até a seleção brasileira tem porque o Altos não pode ter? isso não é problema e Eduardo segue, não demonstrou interesse em sair”, ressaltou Warton Lacerda.

Por conta da Copa do Mundo da Rússia 2018 o calendário das competições do futebol nacional deve ser antecipado em até 15 dias. Entre as datas liberadas pela CBF o prazo por exemplo para os Estaduais é de início 17 de janeiro e termino até 8 de abril. O Altos aguarda a data base da Copa do Nordeste 2018 para definir a reapresentação do elenco que deve acontecer no início de dezembro.

Primeiro contratado

O lateral-esquerdo Wesley, de 25 anos, é o primeiro reforço do Altos para temporada 2018. O atleta vestiu a camisa do River durante a temporada 2017 e foi titular absoluto na posição. O jogador é conhecido do treinador Waldemar Lemos e trabalhou com ele durante o Piauiense e parte da Copa do Nordeste. O Diretor de Futebol do Altos confirmou o acerto. “Sim será atleta do clube, fechei com ele na semana passada”, disse.

Wesley foi o primeiro contratado para temporada 2018 (FOTO: Victor Costa)

Pâmella Maranhão