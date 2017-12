Waldemar Lemos faz último teste com elenco antes de amistosos

Na manhã de hoje (23) aconteceu mais um coletivo interno no time do Altos em que o treinador Waldemar Lemos fez mais alguns testes antes dos jogos amistosos que acontecem na próxima semana. Em trabalho no estádio Felipão, o “time Verde” x “time Azul”, em que o verde se saiu melhor e venceu por 3 a 0, com gols de Alex Mineiro, Manoel e Leone. O Altos viaja na próxima quarta-feira (27) para jogos amistosos contra o Uniclinic, no dia 28 e Horizonte no dia 30, ambos no Ceará.

O técnico vem reforçando que a formação das duas equipes ainda não aponta o time titular e as últimas conclusões serão tiradas nos amistosos. Waldemar prega cautela quando aos possíveis titulares, mas no decorrer da pré-temporada alguns nomes estão se sobressaindo.

Foram quatro sábado voltados a testes e com os coletivos internos, mas Waldemar tem repetido a formação das equipes. De um lado o goleiro Jaílson, Wagner, Leone e Alisson na defesa, Jefferson Sandes, Netinho, Dos Santos, Éder, Adrianinho, Alex Mineiro e Manoel. Do outro, o camisa 1 Gideão, Jean, os zagueiros Gustavo e Everton, Renan, Douglas, Marcone, Roger Gaúcho, Esquerdinha, Junior Saudade e Ítalo Picapau.

Coletivo interno vem sendo o último trabalho da semana no Altos (FOTO: Reprodução)

A novidade desse sábado (23) foi à entrada do atacante Manoel que retornou aos treinos essa semana e pela primeira vez participou do coletivo. Manoel assumiu a vaga de Bruno Aquino que passou a semana toda fora das atividades fazendo fortalecimento e por precaução esteve em campo somente no segundo tempo.

O Altos se prepara para estreia oficial que acontece no dia 17 de janeiro pela Copa do Nordeste contra o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE). Pelo Campeonato Piauiense o primeiro compromisso será no dia 20 de janeiro diante o Piauí.

Pâmella Maranhão