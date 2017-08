Tubarão disputa Pré-Nordestão em agosto; Time busca ex- River como reforço

A equipe do Parnahyba vai ter que fazer seus jogos pela fase preliminar da Copa do Nordeste no mês de agosto. Na última segunda-feira (24) a diretoria do Tubarão pediu o adiamento dos jogos contra o time do CSA, de Alagoas, que estão marcados para os dias 16 (ida) e (volta) 24 de agosto, mas acabou tendo o pedido negado. Agora a diretoria busca montar um elenco as pressas, já que os atletas que vestiram a camisa do Parnahyba pela Série D do Brasileiro foram dispensados depois da eliminação. Nomes como o goleiro Naylson, o atacante Eduardo, o volante Amarildo e também o meia Humberto estão na lista do time do Litoral.

A montagem do novo elenco segundo o diretor do time Batista Filho passa por atletas que estiveram no estado nos últimos anos e que vestiram a camisa dos rivais como Altos e River. Nomes como do goleiro Naylson, ex-River, o volante Amarildo e o meia Humberto, que participaram da campanha do Galo esse ano.



Goleiro Naylson é um dos nomes preteridos pelo Parnahyba (Foto: Jailson Soares/Arquivo O Dia)

“A solicitação de adiamento foi negada e agora precisamos montar dois times com muita pressa no caso o sub 21 (Copa Piauí) e o profissional. Vamos atrás dos atletas que estão disponíveis no mercado e ainda hoje entraremos em contato com alguns desses nomes. Naylson, Amarildo, Humberto e Eduardo estão nessa lista. Devemos conversar também com alguns nomes que estavam aqui (no Parnahyba) até a Série D”, afirmou o cartola.

Além disso, o comando do time também é uma duvida. Até a eliminação na Série D do Brasileiro, Vladimir de Jesus, esteve a frente nas atividades. De acordo com o presidente do Tubarão, alguns nomes serão avaliados. “Até amanhã pela manhã vamos pensar nessa parte de comissão técnica e comando também eu e Zé Paulo estamos vendo isso”, disse Batista Filho.

O Parnahyba encara o CSA (AL) pela Pré-Copa do Nordeste. Serão apenas dois jogos de ida e volta com data até então marcada para os dias 16 de agosto e 24 de agosto. Serão oito times disputando quatro vagas na Copa do Nordeste de 2018. As equipes se juntam as outras 12 equipes já classificadas.

Pâmella Maranhão