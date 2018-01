Trinca de volantes e Edu comandando o ataque: Como o River encara o Sampaio

O River entra em campo neste domingo (7) para o primeiro teste oficial da pré-temporada. O time de Wallace Lemos encara o Sampaio Corrêa, às 17h, no estádio Albertão, em Teresina. Na tarde de ontem (4) o River treinou no palco da partida e o técnico apontou a formação titular, que tem como novidades o recém apresentado Eduardo comandando o ataque e também a trinca de volantes formada por; Fred, Gustavo Radar e Amarildo.

Eduardo estará entre os titulares no amistoso de domingo (FOTO: Jaílson Soares)

No último final de semana o River fez um jogo treino contra uma equipe amadora e saiu de campo com uma vitória de 10x0. Agora, o time faz um teste contra um time que vai disputar Série B do Brasileiro e que se prepara para disputar o Campeonato Maranhense e também a Copa do Nordeste.

“Nós fizemos um treinamento com uma equipe modesta a nível físico, mas como a gente costuma dizer é importante vencer independente do adversário e isso foi conquistado o que mais nos chamou atenção foi à intensidade e dedicação desses meninos e agora é um quadro evolutivo, pois é uma equipe com porte a nível nacional e dentro das características do que é o River também”, explica o técnico Wallace.

O treinador Tricolor já demonstrou preferir um estilo de jogo mais ofensivo. Com a chegada de Eduardo, atuando de nove, e Marcos Vinicius como possível companheiro de ataque, o meia-atacante Márcio Diogo deve ser o responsável pelo setor de criação e nos coletivos o trio já mostra entrosamento.

“O professor gosta desse estilo de jogo para frente, mas organizado, as pessoas acham que time que joga para frente é desorganizado, porem não é bem assim porque todo mundo marca e estamos nos entendendo, ás vezes com o Fabiano na formação, e agora o Eduardo”, explicou Márcio.

O jogo entre River e Sampaio Corrêa acontece neste domingo (7), às 17h, no estádio Albertão. Os ingressos para a partida estão custando R$ 20 (inteira) e 10 (meia) e antes do jogo estão à venda nas Lojas Noroeste e Coxinha no Cone. A partida se repeta no dia 11 de janeiro só que na casa do adversário, em São Luís.

