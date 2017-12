Tratando lesão, atacante Manoel deve retornar aos treinos em até 15 dias

O Altos não esperava uma baixa tão importante logo na pré-temporada. Após detectada a lesão no joelho direito, o atacante Manoel iniciou na tarde de hoje (5) o tratamento. O jogador do Altos está com uma inflamação no joelho, que não vinha incomodando tanto, mas com a intensidade da pré-temporada começou a prejudicar o rendimento do atacante, e com isso Manoel deve retornar aos treinamentos com o elenco somente no dia 20 de dezembro.

O fisioterapeuta que avaliou o atleta explica melhor a lesão e explica que não é algo tão grave. “Ele tem algumas fissuras, que são pequenas rachaduras no menisco lateral do joelho direito e também tem um edema com estiramento no ligamento cruzado anterior no mesmo joelho são lesões importantes, mas não com uma gravidade tão elevada, porem acabam deixando ele incapaz para alguns movimentos devido a dor que ele sente quando faz esses movimentos em especifico”, disse o fisioterapeuta Tiago Nery.

De inicio, Manoel vai fazer um tratamento conservador em dois períodos principalmente para aliviar a dor. Depois disso, na segunda semana de tratamento alguns treinos com bola separado do grupo, para depois ser liberado ao departamento físico do Altos. A previsão é de que o atleta esteja liberado para reinicio da pré-temporada por volta do dia 20 ou 25 de dezembro.

“Por agora somente repouso, remédios e a fisioterapia todos os dias. Fazendo tudo correto acredito que devo voltar logo e bem com tempo de acompanhar o ritmo dos outros companheiros de equipe”, disse Manoel.

A equipe do Altos segue em treinamentos pensando na temporada 2018. O time tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro no calendário. A estreia oficial acontece no dia 17 de janeiro quando o Jacaré encara o vencedor do confronto entre Náutico e Itabaiana, da Bahia pela Copa do Nordeste.





Manoel tem uma lesão no joelho (FOTO: Jaílson Soares)

