TJD-PI julga hoje possível escalação irregular do Parnahyba na Copa Piauí

Na noite de hoje (17) acontece o julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí (TJD-PI) sobre o caso de escalação irregular do Parnahyba, que vem segurando a final da Copa Piauí sub21. Após o pedido de condenação do promotor Ricardo Miranda a competição está suspensa e Federação de Futebol do Piauí (FFP) aguarda o julgamento para dar sequência na disputa que dá ao campeão vaga na Série D do Brasileiro 2018.

De acordo com a própria FFP atletas do Parnahyba e do Flamengo jogaram de forma irregular na competição, pois nasceram no ano de 2000 quando o regulamento estipula nascimento entre 1996 e 1999. O caso do Parnahyba ganhou maior repercussão porque pode dar uma reviravolta na competição se o time do Litoral for punido, pois o River ‘herdaria’ a vaga e faria a final diante do 4 de Julho.

Entenda o caso

No regulamento da Copa Piauí está determinado que só podem participar da competição os atletas nascidos nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999. Entretanto, o River percebeu que um dos jogadores do Parnahyba estava fora da idade estipulada. O time comunicou à Federação de Futebol do Piauí (FFP) que analisou a situação e comunicou ao TJD-PI as escalações irregulares de dois jogadores do Parnahyba e dois jogadores do Flamengo-PI.

O caso que deu início a essa novela foi de Felipe Garcês, de 17 anos, nascido no dia 6 de abril de 2000. O atleta foi relacionado para quatro jogos do Tubarão. Se for punido o time pode perder até 18 pontos. Três pontos por cada partida relacionado e mais três por cada vitória. Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí (TJD-PI), que vai julgar o caso e sentenciar a punição ou absolvição do time do Litoral.

