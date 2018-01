Técnico do Tubarão valoriza vitória em amistoso e fala sobre novos testes

A equipe do Parnahyba realizou jogo amistoso no último sábado (30) contra a Liga Parnaibana e saiu de campo com uma vitória por 4x0. Esse foi o primeiro teste do time comandado por Sérgio China, que se prepara para disputar o Campeonato Piauiense e também a Copa do Brasil. A estreia no Estadual será no dia 21 de janeiro contra o Flamengo, em casa. Antes disso, o Tubarão faz novo amistoso contra o Tiradentes, do Ceará, no dia 6.

Goleiro César é apresentado ao Parnahyba (FOTO: Divulgação)

De acordo com o treinador Sérgio China, as impressões foram boas e deu para fazer vários testes com o elenco, mas ainda não existe definições quando a formação titular.

“Estamos com duas semanas boas de trabalho e o primeiro amistoso sempre é importante para ver o nível competitivo da nossa equipe. Enfrentamos uma equipe de ex-atletas, com qualidade e isso dificultou bastante e dentro da nossa avaliação o resultado é importante porque se você ganha não tem importância, mas se você não ganha dão mais importância do que merece”, disse Sérgio China.

Durante o amistoso o lateral-esquerdo, Toninho, acabou se machucando e recebeu uma pancada na canela, o atleta será desfalque na equipe por 15 dias. O treinador demonstra preocupação e pensa adaptações com Rian. “Já é um atleta que a gente deve perder para a estreia no dia 21, pois volta muito próximo do jogo e terá que fazer trabalho de retorno adequado”, conta Sérgio.

O Tubarão também se reforçou nos últimos dias e anunciou o goleiro Cesar, ex-Paranavaí, Cianorte e Campo Mourão. Cesar chega para brigar diretamente por titularidade ao lado do também experiente Alex. “Eu tinha conversado com o presidente Batista sobre essa necessidade de ter no mínimo dois jogadores qualificados em cada posição e com a chegada de Cesar temos esse nível”, explicou Sérgio China.

A estreia no Campeonato Piauiense será no dia 21 de janeiro contra o Flamengo, o jogo acontece no estádio Verdinho, em Parnaíba.

Pâmella Maranhão