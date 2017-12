Sem nomes no ataque, Fabiano é cotado para reforçar o River

Ainda sem nomes para o setor ofensivo a equipe do River pode trazer de volta aos gramados o atacante Fabiano conhecido pelas passagens no Piauí e também no Parnahyba. De acordo com Genivaldo Campelo, existe o interesse por parte do atleta e a diretoria estuda a possibilidade.

“Na verdade, o Fabiano nos procurou e nos até achamos interessante a proposta, mas passamos ao nosso treinador junto a algumas informações e agora é esperar para saber da parte dele se o atleta tem condições de se recuperar e chegar bem para temporada”, comentou o cartola.

Fabiano vestiu a camisa do Parnahyba durante o Campeonato Piauiense 2017, mas não teve grande destaque pelo clube do Litoral. Apesar do interesse, o presidente do Galo afirma que outros nomes experientes estão sendo negociados para o ataque do River.

“O Eduardo estava muito próximo de fechar com a gente, mas ele teve uma proposta bem melhor financeiramente do Campinense (da Paraíba) e não podíamos cobrir, mas para o ataque estamos buscando nomes mais rodados e experientes, acredito que até sexta-feira teremos algum para anunciar”, explica Genivaldo.

O River se apresenta às atividades na próxima segunda-feira (18). O time se organiza para disputar o Campeonato Piauiense 2018 em que faz sua estreia no dia 21 de janeiro contra o 4 de Julho, em Teresina.

Atacante Fabiano (FOTO: Didupaparazzo)

Novos anúncios

A equipe segue com a montagem baseada na valorização das categorias de base e na manhã de hoje (13) confirmou a renovação dos meias Lucas Silva, Gláucio e Pedro Victor, que disputaram a Copa Piauí Sub21 pelo Galo. “Nós falamos em montar um elenco que priorize a base e seguimos com esse pensando que é de comum acordo com o nosso treinador”, disse o presidente Genivaldo Campelo.

Pâmella Maranhão