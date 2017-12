Sem Naylson, 4 de Julho se apresenta em Piripiri

O 4 de Julho se apresentou as atividades na tarde de ontem (18), na Arena Itacoatiara, em Piripiri. Por conta de problemas com passagens aéreas alguns atletas não se apresentaram ontem, caso do goleiro, Naylson, que vem de Manaus. O Colorado terá Cicero Monteiro no comando e ele falou sobre os primeiros dias de treinamentos e a necessidade de contratações que ainda existe no clube.

Comissão técnica do 4 de Julho (FOTO: Reporter10)

“Provavelmente só vamos ter o elenco completo treinando em Piripiri no final da semana. Além disso, estamos ainda negociando com dois zagueiros, nomes que eu indiquei e estão em conversa com nossos diretores”, conta Cicero.

Além dos dois zagueiros, um volante e um atacante também foram exigências do técnico. O time do 4 de Julho aposta em uma mescla entre atletas das categorias de base que foram campeões da Copa Piauí sub21 e nomes pontuais mais rodados como o próprio goleiro Naylson, atacante Raphael Freitas e os atacantes Celio Mata Boi e Teddy Love, que formaram a dupla de ataque do time no Piauiense desse ano.

“Apostamos nessa mescla até porque os atletas da base mostraram qualidade e também temos nomes mais experientes e que trabalharam comigo em outros clubes e vão entender logo a forma de trabalhar”, reforçou Cicero Monteiro.

O Colorado vai disputar o Campeonato Piauiense e também o Campeonato Brasileiro Série D. A equipe faz sua estreia no Estadual dia 20 de janeiro contra o River.

Goleiros: Naylson, Geo e Tom

Zagueiros: Wagner Vidal, Airton e Wesley

Laterais: Wilsinho, Diguinho, João Vitor e Maicon

Volantes: Bruno, Ednaldo e Dudu

Meias: Paulinho Mossoró

Atacantes: Raphael Freitas, Teddy Love e Célio Mata Boi



Pâmella Maranhão