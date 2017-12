River realiza treinos no estádio Albertão hoje

Passado o pequeno recesso de natal a equipe do River retornou as atividades na tarde de ontem (26) no CT Afrânio Nunes. O treino foi leve e voltado apenas para soltar a musculatura dos atletas, mas segundo os jogadores a metodologia de trabalho do treinador Wallace Lemos vem surpreendendo e treinos técnicos e táticos foram realizados na primeiro semana. O River faz os primeiros testes na próxima semana e encarra o Sampaio Corrêa no dia 7 e no dia 11 de janeiro, primeiro jogo em Teresina e o segundo em São Luís. Hoje (27) o Galo Carijo realiza treino no estádio Albertão para fazer reconhecimento do local que deve ser palco de vários jogos na temporada.

River retorna aos treinos após recesso natalino (FOTO: Jailson Soares)

De acordo com os jogadores o pouco tempo de trabalho até a estreia no Campeonato Piauiense vem sendo um fator frequentemente lembrado pelo técnico e até por isso o time titular já é esboçado na segunda semana de treino. “Esses dias foram físicos com bola até porque temos um amistosos dia sete já e vamos tentar fazer uma boa apresentação no amistoso. Na primeira semana já teve coletivo e até surpreendeu a gente com os treinos táticos e agora é manter isso”, disse Marcos Vinicius.

Com um elenco praticamente todo renovado a parte de entrosamento é uma das preocupações, mas o zagueiro Marlon afirma que o time vem conseguindo driblar bem essa dificuldade porque a maioria dos atletas se conhecem de outros clubes.

“O professor Wallace já está esboçando o time titular e isso é bom porque os onze já vão entrosando mais e se entendendo como deve dentro de campo e conhecendo as características um do outro e isso é importante na preparação”, conta Marlon.

Entre os nomes que já demonstram ter espaço no time titular está o próprio meia-atacante Marcos Vinicius, de 23 anos, que deve formar dupla no setor de criação ao lado do experiente Marcos Diogo. No ataque, Fabiano e Daniel Marins são os mais cotados.O River se prepara para disputar o Campeonato Piauiense 2018. A estreia será no dia 20 de janeiro contra o 4 de Julho, em Teresina.

Pâmella Maranhão