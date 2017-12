River começa montar elenco e anuncia três reforços para 2018

O River anunciou os primeiros contratados para temporada 2018. O zagueiro Alexandre, ex-Rio Preto (SP), o volante Fred, ex- Parnahyba e o zagueiro Marlon, ex-Picos. Os três nomes encabeçam a lista de contratados e são os primeiros reforços do time de Wallace Lemos. O River deve se apresentar as atividades no dia 18 de dezembro. O Galo disputa somente o Campeonato Piauiense esse ano e faz sua estreia dia 21 de janeiro contra o 4 de Julho.

zagueiro Alexandre (FOTO: Divulgação)

“Nós fechamos com o Alexandre na terça-feira e estamos com contratos em mãos e foi uma indicação direta do treinador. O Fred é uma boa opção também um bom jogador e que conhecemos dos clubes que passou por aqui”, disse o presidente Genivaldo Campelo.

O novo reforço, Alexandre, tem 26 anos e defendeu o Rio Preto no Campeonato Paulista da Série A2. Alexandre também passou por Bragantino e Mirassol no futebol paulista, além de ter vestido as camisas de Tombense, Nacional de Patos, América-RN e Salgueiro. Fred, de 24 anos, passou pelo Picos e Parnahyba em 2017 e em 2016 esteve no Altos. O zagueiro Marlon, também disputou o Piauiense pelo Picos.

De acordo com o presidente Genivaldo Campelo, o time está praticamente montado, mas ele prega cautela quanto a divulgação dos nomes. “Muitos atletas estão praticamente fechados, mas ainda não assinaram os pré-contratos então não podemos divulgar”, emendou. Entre os remanescentes o nome de Amarildo está sendo negociado, mas o presidente alerta para os valores e também o calendário curto.

“Sabemos que o calendário curto não atrai e por conta disso existem dificuldades em fechar, mas eu estou explicando para os jogadores que o River é uma vitrine e depois eles podem ser aproveitados por outros clubes, como aconteceu com os atletas desse ano. Fora isso, temos um teto salarial que não poder ultrapassado”, explicou Genivaldo.

A previsão de apresentação do elenco é no dia 18 de dezembro. O Galo estreia no Piauiense dia 21 de janeiro contra o 4 de Julho.

Pâmella Maranhão