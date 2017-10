Procurador pede punição ao Parnahyba e final da Copa Piauí é suspensa

A novela extracampo em torno da Copa Piauí sub21 ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (10). Após a decisão inicial de arquivamento, o Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí (TJD-PI), Raimundo Nonato Barbosa Teixeira, deu parecer favorável a denúncia da Federação de Futebol do Piauí (FFP) sobre a escalação irregular de jogador do Parnahyba. A decisão foi em cima da infração do River contra o rival Parnahyba através de recurso. Por conta disso, os dois jogos da final da Copa Piauí estão adiados até o julgamento.

Tudo teve início por conta de uma denúncia à procuradoria do TJD-PI contra o Parnahyba pela suposta escalação irregular do atacante Felipe Garcês. No documento protocolado no órgão, a informação é de que o atleta “não estaria qualificado para participar da competição", por ter apenas 17 anos. O regulamento do campeonato limitou a inscrição de atletas nascidos entre 96 a 99.

O Procurador Geral do TJD-PI pediu a condenação do Parnahyba baseado no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que afirma: Incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. Com esse argumento, o procurador pedi também a perda máxima de pontos do Tubarão atribuídas e uma vitória independente do resultado da partida.

Além de Felipe Garcês, outros três atletas também atuaram de forma irregular na competição. Rai Lima Peixoto, também do Parnahyba; e Kleison Francisco Soares Sousa e Thiago Gomes da Silva, ambos do Flamengo.

Pâmella Maranhão