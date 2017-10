Presidente do Altos confirma renovação com Esquerdinha

Na tarde de ontem (17) o presidente do Altos, Warton Lacerda, confirmou a renovação com o meia Esquerdinha para temporada 2018. De acordo com o presidente o jogador já estava com pré-contrato assinado com a Campinense, da Paraíba, mas voltou atrás e decidiu ir para o quarto ano com a camisa do clube Alviverde.

Esquerdinha renovou com o Altos (FOTO: Jailson Soares)

“Esquerdinha está renovado. Ele tinha uma proposta do Campinense bem melhor do que a minha condição, mas eu acredito que o fator receber em dia pesou na decisão”, afirmou Warton Lacerda.

Esquerdinha chegou a confirmar a saída do time do Altos há algumas semanas devido outras propostas. O meia vem sendo destaque na equipe Alviverde desde o acesso para a primeira divisão em 2015. No ano de 2016 chamou atenção nacionalmente durante a Série D do Brasileiro em que o time chamou atenção pela campanha avassaladora na fase de grupos.

Para temporada 2017 o Altos é único time do estado com calendário completo e vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro 2018. O Altos é o atual campeão piauiense e vai ser Waldemar Lemos como treinador para temporada e já confirmou lista com 26 atletas para o plantel que deve se apresentar as atividades na última semana de novembro.

Pâmella Maranhão