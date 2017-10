Piauiense é convocada para Seleção Feminina e vai disputar Copa CFA

A atacante piauiense Adriana “Maga” Leal, já está na China junto com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino onde vai disputar a Copa CFA Yougchuan, em Chongqing, na China. Natural de União, cidade a 65km de Teresina, a jogadora veste a camisa do Rio Pedro, de São Paulo e foi destaque da equipe do interior paulista que foi campeã Estadual em cima do Santos (3 a 1) na última semana.

Nos braços da companheira de clube Adriana comemora gol (FOTO: Muller Merlotto)

“Sempre tive esse sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira e hoje estou aqui com o grupo, posso dizer que é um sonho realizado, agora é aproveitar e agarrar com força essa oportunidade que Deus e o Vadão estão me dando e se tiver oportunidade de entrar em campo quero entrar bem e surpreender e quem sabe até marcar”, disse Adriana “Maga”.

A convocação veio aos 47 do segundo tempo depois que o treinador da Seleção Feminina principal, Vadão, acompanhou a final do Campeonato Paulista entre Santos e Rio Preto, em que Adriana não marcou, mas mostrou um futebol de qualidade que chamou atenção do técnico. Depois disso, veio a convocação para o torneio que acontece entre os dias 19 e 24 de outubro, na China.

Adriana chegou a ser convocada para a Seleção Brasileira Sub20 quando disputou o Mundial e antes de ir para o Rio Preto equipe em que se sagrou artilheira do Campeonato Paulista 2017, com 13 gols marcados a atleta vestiu a camisa do Tiradentes na temporada 2015/2016 lhe dando projeção nacional. “A temporada está maravilhosa. Mais uma vez estou na seleção do campeonato paulista assim como em 2016, campeã paulista e também artilheira e agora com essa oportunidade de estar na seleção”

A Seleção Brasileira vai fazer três jogos na competição. O primeiro será dia 19 contra o México. No dia 21, as atletas enfrentam a Coreia do Norte e fecham a competição enfrentando as donas da casa, a China, no dia 24 de outubro.

Pâmella Maranhão