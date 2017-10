Parnahyba é punido pelo TJD-PI e está fora da Copa Piauí

Na noite de ontem (17), aconteceu o julgamento do "Caso Garcês" na sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP). Por votação unânime dos relatores (4 a 0), ficou definida a punição à equipe do Parnahyba por escalação irregular do atleta Felipe Garcês, de 17 anos, e a eliminação da Copa Piauí sub21. Com isso, o River, terceiro colocado na tabela, 'herda' a vaga e vai fazer a final da competição diante o 4 de Julho. O presidente do Paranhyba, Batista Filho, afirmou que irá recorrer da decisão.

“Isso é calculado para tirar o Parnahyba e colocar o River. Vamos recorrer tranquilamente da decisão e levar até o STJD, no Rio de Janeiro, caso seja necessário”, afirmou Batista Filho.

A decisão foi unânime entre os relatores que estiveram reunidos na noite de ontem (Foto: Jaílson Soares/ O Dia)

O advogado do Parnahyba pediu a absolvição total da equipe baseado no regulamento geral de competições do Piauí, regulamento da CBF e também do Campeonato Brasileiro Sub20. "Aqui acreditam que cercear o direito de um garoto de 17 anos é normal. Acreditam que a CBF acha isso normal, mas não é, o problema aqui é a hierarquia das normas", ressaltou Miguel Bezerra, advogado do time do Litoral.

Mas na votação, os relatores primaram pelo regulamento da Copa Piauí que especificava que apenas atletas nascidos entre 1996 e 1999 poderiam disputar a competição. Felipe Garcês, de 17 anos, nasceu no dia 6 de abril de 2000.

Entenda o caso

No regulamento da Copa Piauí, está determinado que só podem participar da competição os atletas nascidos nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999. Entretanto, o River percebeu que um dos jogadores do Parnahyba estava fora da idade estipulada. O time comunicou à Federação, que analisou a situação e comunicou ao TJD-PI as escalações irregulares de dois jogadores do Parnahyba e dois jogadores do Flamengo-PI.

O caso que deu início a essa novela foi de Felipe Garcês, de 17 anos, nascido no dia 6 de abril de 2000. O atleta foi relacionado para quatro jogos do Tubarão. Após a punição, a equipe do Litoral perdeu 21 pontos e está eliminada da competição



Virgiane PassosPâmella Maranhão