O River venceu o Parnahyba por 2 a 0 no sábado (30), mas mesmo assim não tem mais chances de chegar até a final da Copa Piauí sub21, competição que dá ao campeão uma vaga na Série D do Brasileiro 2018. O Galo precisava vencer e torcer por uma vitoria do Piauí em cima do 4 de Julho, o que não aconteceu. Com isso, o River apenas cumpre tabela na última rodada diante o 4 de Julho, que ao lado do Parnahyba irão fazer a final da competição.

Lucas Andrade acredita que a responsabilidade ficou para os atletas mais jovens e isso pesou (FOTO: Victor Costa)

O final foi longe do esperado pelos atletas do River e muito menos para o treinador Lucas Andrade, que via a Copa Piauí como uma forma de salvar a temporada para o Tricolor Piauiense. Lucas Andrade acompanhou todo o drama do River na temporada 2017, em que o time ficou pelo caminho no Estadual e também na Série D. Depois de muitos anos, o River volta a ter somente o Campeonato Piauiense no calendário.

“A gente lamenta o fato de depender de outra situação, chegamos a esse ponto durante a competição e nessa rodada dependíamos de outro resultado. Sabemos do sentimento de todos, pois era um projeto buscar essa vaga (na Série D), nos trabalhamos muito para que os resultados acompanhassem os trabalhos do dia a dia e a gente lamenta, lamenta muito e ficou como o ano última coisa para salvar o calendário”, explicou Lucas.

O River venceu o Parnahyba por 2 a 0 (FOTO: Victor Costa)

Lucas Andrade comandou o River nas últimas rodadas da Série D do Brasileiro 2017 em que o time iniciou a competição com duas derrotas. O treinador Celso Teixeira foi demitido e Lucas Andrade, até então auxiliar técnico, assumiu a equipe na competição nacional e conseguiu uma reação do elenco chegando ter três vitórias consecutivas, mas na ultima rodada o River foi derrotado pelo Guarani de Sobral e eliminado da Série D na fase de grupos.

Sem bons resultados do profissional a responsabilidade do time sub21 ficou maior e segundo treinador isso pesou na cabeça dos atletas. “Quando a gente começou esse trabalho vínhamos de um descenso da Série C no qual ali era o calendário do River. Isso trouxe essa pressão e aconteceu no Estadual de sermos eliminados também, logo depois veio a Série D em que ter dois acessos seguidos é difícil e acabou ficando a responsabilidade maior para um time sub21”, frisou Lucas Andrade.

O River volta a campo no próximo sábado (7) apenas cumprindo tabela quando encara o 4 de Julho, no Lindolfo Monteiro. O Galo fecha a temporada sem vaga nas competições nacionais e tem no calendário somente a disputa do Campeonato Estadual 2018.

Pâmella Maranhão