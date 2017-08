Norte-Nordeste de jiu jitsu reúne mais de 600 atletas em Teresina

Teresina foi sede da segunda etapa do Campeonato Norte Nordeste de Jiu-jitsu. A competição reuniu mais de 600 atletas de dez estados brigando por pódio. Na disputa por equipes, o primeiro lugar ficou com a Delta Gold Team, seguida pelo QG da Luta, ambos do Piauí. O Zenith, do Maranhão, garantiu o terceiro lugar no pódio. O Norte-Nordeste é dividido em três etapas. O campeão de cada categoria conquista vaga no Mundial Europeu.

“Todos se fizeram presentes e um evento como esse faz com que os próprios atletas se conheçam melhor e esse é um dos objetivos do Norte-Nordeste. Além disso, premiar os atletas, pois é uma forma de reconhecimento”, frisou o presidente da Federação Piauiense de Jiu-jitsu e organizador do evento, Gabriel Souto Maior.

Entre as equipes que tiveram uma boa quantidade de inscritos e de atletas no pódio, estava o Quartel General da Luta, com 80 competidores. Um dos destaques foi a lutadora Ana Luiza Oliveira, que subiu ao pódio duas vezes e fez sua estreia na faixa roxa. “Foi gratificante porque fiz minha estreia na faixa roxa e estava bastante nervosa e ansiosa, até mesmo porque eu era uma das mais graduadas e fui literalmente caçada no tatame”, comentou Ana Luiza.

Ana Luiza Oliveira foi um dos destaques entre as mulheres (FOTO: Elias Fontenele)

Alguns visitantes acabaram se dando muito bem na competição, caso do Maranhense Alef Britto, que conquistou seis medalhas de ouro em seis categorias; absoluto leve, absoluto pesado, absoluto sem pano, categoria leve, categoria médio e até 75kg sem pano.

Outro nome que também se sobressaiu foi o faixa preta Hérico Hesley, de Sobral, que representou a Nova União (CE) e foi campeão categoria pesadíssimo e absoluto. “O nível muito forte, desde a primeira etapa lá em Fortaleza. Fiz três lutas em cada categoria e venho fazendo um trabalho muito forte que está dando resultados e o objetivo principal é garantir a vaga no Europeu”, disse Hérico.

Pâmella Maranhão