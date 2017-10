MMA: Fabricio ‘Negão’ volta ao Jungle Fight com vitória

O piauiense Fabricio Jonas ‘Negão’ voltou a vencer uma luta de MMA. No último sábado (30) o lutador participou da Edição número 92 do Jungle Fight, que aconteceu em Minas Gerais e saiu do octógono vitorioso após derrotar o mineiro Marcus Tchaco ‘Sanatório’ por decisão unanime dos jurados. Negão voltou a anotar vitorias no cartel depois de alguns meses e o resultado abre as portas para o atleta se manter no Jungle.

Fabricio 'Negão' saiu do octogono vencedor (FOTO: Arquivo Pessoal)

O lutador piauiense segue em Minas Gerais até o final do mês. De acordo com seu treinador, Major Luiz Oliveira, do Projeto Social QG da Luta, local onde Fabricio treina quando está em Teresina o resultado foi importante para que os organizadores do evento voltem a enxergar o piauiense.

“Fabricio vinha de uma derrota e no MMA o resultado negativo pesa muito. Inclusive ele perdeu para o atleta que na mesma noite disputou o cinturão na categoria peso pena, na época ‘Negão’ estava a um passo de disputar o cinturão. Agora os organizadores podem ver ele com outros olhos e assim dar mais oportunidade de que ele lute com maior frequência nos eventos”, explica Major Luiz.

A última luta de Fabricio ‘Negão’ foi no mês de julho, quando foi derrotado por Felipe Cabocão. Na edição número 92 do Jungle, no sábado (30) Felipe disputou o cinturão da categoria peso pena e foi derrotado por Caio Gregório. Com a possibilidade de abertura do Ginásio Verdão, no mês de outubro a próxima edição do Jungle Fight pode acontecer na capital.

“Caso realmente seja confirmada essa edição em Teresina Fabricio será a luta principal da noite”, declarou Major Luiz Oliveira.

