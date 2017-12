Mineiro Wallace Lemos irá comandar o River em 2018

O River Atlético Clube definiu o nome do treinador que vai comandar o elenco na temporada 2018, do Galo Carijó. É o mineiro de Belo Horizonte, Wallace Lemos, 49 anos. Wallace conquistou o Campeonato Candango 2017 com o Brasiliense.

Treinador Wallace Lemos (FOTO: Reprodução)

Como atleta profissional, Wallace Lemos atuou em diversos clubes do futebol brasileiro, entre os anos de 1989 – 2002. Dentre eles: Atlético Mineiro; Democrata (MG); Desportivo de Chaves (Portugal), Mirassol (SP); São Caetano (SP);São André (SP), dentre outros.

Formado em educação física, em 2003 passou a trabalhar fora do campo de jogo, nas categorias de base do Tupi Football Club (Sub-20). Em 2010, passou a comandar o sub-20 do Guarani de Campinas, ficando na equipe até 2011.

Wallace chegará a Teresina, no próximo de 14 de dezembro, para definir os últimos detalhes da apresentação do elenco, que disputará o Campeonato Piauiense 2018. A equipe começa um projeto em busca de retornar as competições nacionais. O River deve manter uma base dos atletas que disputaram a Copa Piauí Sub21 e foram vice-campeões e iniciar as contratações agora com o nome do treinador definido.

Portalodia.com