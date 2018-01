Mesatenista piauiense é convocado para seletiva na Seleção Brasileira

O começo de temporada do tênis de mesa piauiense não poderia ser melhor. O atleta Jefferson Raione foi convocado para participar da seletiva para integrar a seleção brasileira que acontece nos dias 1ª e 2 de fevereiro, em São Paulo. A convocação já é um feito inédito para o estado e segundo o atleta e próprio presidente da Federação Piauiense de Tênis de Mesa, Jadelson Ribeiro, abre muitas portas para o estado.

“Foi uma surpresa, mas devido aos resultados esperávamos uma convocação talvez daqui alguns meses e agora começamos a corrida para tentar arrecadar recursos suficientes para conseguir levar ele, pois precisamos levar ele e o técnico além das despesas do evento”, disse Jadelson Ribeiro.

Jefferson Raione teve uma temporada 2017 em destaque. A nível Estadual venceu as quatro etapas do Campeonato Piauiense. Nacionalmente, conquistou o título na Copa do Brasil, em Recife e também conseguiu vencer duas partidas na disputa dos Jogos Escolares da Juventude etapa de 15 a 17 anos, algo que nenhum piauiense havia conseguido até então na modalidade.

O atleta recebeu com surpresa a convocação, mas pretende aproveitar a oportunidade. “Eu não esperava e estou muito feliz com essa convocação, e é o sonho de qualquer atleta. Agora, eu pretendo intensificar as atividades e voltar aos treinos diários em dois turnos até para poder competir no mesmo nível dos meus adversários”. Conta Jefferson.

De acordo com Jadelson Ribeiro, a convocação motiva os outros atletas e também pode atrair mais praticantes. “Não tem nem como mensurar isso, pois ele já entra na história do estado por ter entrado na seletiva e lá só estarão os melhores do Brasil e vai motivar os mais jovens, pois o Jefferson é uma inspiração”, conta o presidente da federação.

A seletiva para a integrar a Seleção Brasileira de Tênis de Mesa acontece nos dias 1º e 2 de fevereiro, em São Paulo.

Pâmella Maranhão