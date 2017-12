Manoel retorna às atividades em campo e diz; “Voltei a sentir segurança”

Reinicio de semana na equipe do Altos e a novidade é o retorno do atacante Manoel ao trabalho em campo. O atleta que se recupera de uma lesão no joelho direito foi liberado do departamento médico e faz essa semana a transição do departamento físico até o retorno por completo as atividades com o elenco. Após algumas semanas na fisioterapia, o atacante afirma voltar a sentir segurança e que está praticamente pronto para reintegrar o elenco.

Manoel deve retornar aos treinos com o elenco na próxima semana (FOTO: Jailson Soares)

“Voltei a sentir segurança o que eu acredito que vinha sendo um problema pra mim. Treinei sem dor, só essa sensação já é muito boa”, comemora Manoel.

A volta de Manoel as atividades em campo também trouxe um alivio ao treinador Alviverde, Waldemar Lemos, que espera contar com o jogador para as atividades com o grupo a partir da próxima semana.

“Isso é ótimo. Nós estamos fazendo um trabalho muito bom com o Tiago, fisioterapeuta, e eu conheço bem o trabalho dele e toda a transferência que está acontecendo será feira com o Rômulo nosso preparador físico e o Sávio também, então eu tenho uma esperança grande de na semana que vem ele está participando do grupo de trabalho”, ressaltou Waldemar Lemos.

Na tarde de ontem (12) o atacante fez um trabalho separado com o preparador físico do clube, Rômulo Santiago, com corrida, jump e alguns exercícios específicos para testar o joelho lesionado. “Fico até o final dessa semana fazendo um período de trabalho com o Tiago (fisioterapeuta) e a tarde em campo com Rômulo. Semana que vem com fé em Deu, talvez, já retorno aos treinos normalmente”, explicou Manoel.

O Altos se prepara para temporada 2018 e faz sua estreia oficial no dia 17 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE) pela Copa do Nordeste. A equipe deve fazer o primeiro jogo amistoso ainda esse mês, só aguarda os detalhes do acerto contra o Moto Club (MA).

Pâmella Maranhão