Artilheiros do Altos devem reforçar Parnahyba no Pré-Nordestão

Após a eliminação na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D a diretoria do Parnahyba senta para decidir a situação da equipe no segundo semestre. O Tubarão ainda vai disputar a Pré-Copa do Nordeste e pensando nisso pode se reforçar com alguns atletas que vestem a camisa do Altos. O adversário do Tubarão já foi definido E será a equipe do CSA, de Alagoas. Vão ser dois jogos para definir qual das duas equipes disputa a Copa do Nordeste de 2018. A diretoria Azulina ainda não tem certeza se vai manter as datas determinadas, no caso, os dias 16 de agosto e 23 agosto para os jogos de ida e volta, respectivamente.

Manoel é um dos principais nomes do Altos desde 2016 (FOTO: Jailson Soares)

O presidente do Parnahyba, Batista Filho, afirma que foi sinalizado o interesse em alguns jogadores do Altos, já que assim como o Parnahyba também foi eliminado da Série D. “Houve uma conversa com o Warton (presidente do Altos) e estamos avaliando a possibilidade, se realmente optarmos por disputar a pré-copa do Nordeste agora podemos trazer quatro ou cinco nomes do elenco”, disse Batista.

Entre os nomes preteridos pela equipe do Parnahyba estão os atacantes Joelson e Manoel e meia campo Esquerdinha, que são alguns dos principais nomes do Jacaré. Manoel tem nove gols marcados na temporada e seu companheiro de ataque, Joelson, balançou as redes 13 vezes.

Com 13 gols marcados, Joelson foi o artilheiro do Altos na temporada 2017 (FOTO: Jailson Soares)

Apesar disso, o presidente Batista Filho, ressalta que o Parnahyba ainda vai definir se participa da competição próximo mês ou se opta por fazer os dois jogos somente no final do ano. “Nós temos essa opção e vou sentar com nosso gerente e definir se jogamos nessas datas ou deixamos para dezembro ou janeiro, período de pre temporada geral. Atualmente o CSA o está muito bem na Série C, líder de seu grupo e não sei se seria interessante enfrentar eles agora”, frisou Batista.

Caso confirmada a disputa da pré-Copa do Nordeste para agosto o primeiro confronto entre Parnahyba e CSA, de Alagoas acontece no dia 16 de agosto, no Pedro Alelaf, em Parnaíba. O jogo de volta será no dia 23 de agosto, no estádio Rei Pelé. A competição conta com oito equipes e somente quatro garantem vaga na Copa do Nordeste 2018. A reapresentação do elenco acontece somente na próxima segunda-feira (24).

Pâmella Maranhão