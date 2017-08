Manoel e Bafana do Altos devem ser emprestados para time da Série B

Após a eliminação no Campeonato Brasileiro Série D a maioria dos jogadores do Altos estão de férias aguardando a temporada 2018. Mas alguns nomes do elenco podem ganhar nova casa durante esses últimos meses do ano. É o caso do atacante Manoel e do zagueiro Vitor Bafana, que tem contrato com o Jacaré até dezembro de 2018 e podem reforçar o Boa Esporte na disputa do Brasileiro Série B.

"O Vítor (Bafana) se apresenta ainda hoje ao Boa, no caso do Manoel eles têm interesse também no atleta e até amanhã resolvemos esses detalhes e pode ser que seja fechado. Para o Altos é interessante, pois os atletas estão em casa e ficando em movimentação chegam melhor para pré temporada. Todos os dois nomes vão com possibilidade de de venda se o clube estiver disposto a pagar a multa rescisória", explica o Supervisor de futebol do Altos Ricardo Pereira.

Os dois atletas foram titulares absolutos na temporada e peças fundamentais na campanha do time altoense, que esse ano conquistou o titulo de Campeão Piauiense 2017 e tem no calendário do ano que vem vaga garantida nas principais competições nacionais que o estado pode oferecer; Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro 2018.

Além de Manoel, Vítor Bafana os jogadores Eduardo, Wagner e Alex Mineiro que está emprestado ao Parnahyba tem contrato com o Altos até dezembro de 2018 e segundo Ricardo Pereira tem a possibilidade de empréstimo caso existam clubes interessados. "É bom para o clube e é um dos objetivos do Altos conseguir ter lucro com a venda e negociação de atletas, mas até então todos esses nomes que vão é com empréstimos te o final desse ano somente é depois eles voltam para equipe", frisa.

Os dois atletas serão emprestados para a equipe mineira com a possibilidade de compra. O Boa Esporte atualmente ocupa a oitava colocação na tabela da Série B, com 28 pontos somados.

Pâmela Maranhao