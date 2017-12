Goleiro Rodrigo recebe proposta do ABC-RN e pede desligamento do Altos

A pré-temporada mal começou para o Altos e o time já tem sua primeira baixa. O goleiro Rodrigo Carvalho, de 33 anos, que foi campeão Piauiense com o Jacaré esse ano recebeu uma proposta do ABC, de Natal e pediu desligamento do clube. Com sua saída o Altos volta ao mercado em busca de um novo Camisa 1 para se juntar aos nomes de Gideão, Jaílson e Ítalo.

Rodrigo vai reforçar o ABC (FOTO: Jaílson Soares)

“Nós temos bons goleiros e todos estão no mesmo nível, mas Ítalo vai disputar o Piauiense Sub19 então perdemos mais um nome por alguns meses. Vamos contratar outro nome que inclusive está sendo negociado e deve ser anunciado até segunda-feira. A proposta que Rodrigo recebeu foi interessante para ele então não podíamos prendê-lo”, destacou Warton Lacerda.

Rodrigo Carvalho tem no currículo dois vice-campeonatos da Série B, em 2008 e 2011, um deles foi conquistado sob o comando de Waldemar Lemos, hoje treinador do Altos. O goleiro chegou ao Altos esse ano para reforçar o time que foi campeão Piauiense 2017 e teve seu contrato renovado para 2018, após as boas atuações com a camisa do Jacaré, em que foi titular praticamente toda a temporada.

O Camisa 1 foi titular praticamente absoluto do Alviverde em 2017 (FOTO: Jaílson Soares)

Com a saída, o Altos tem o também experiente Gideão, de 29 anos e Jaílson, ex-4 de Julho, além do jovem Ítalo a disposição. Apesar disso, o presidente do Altos, Warton Lacerda, afirma que mais um nome rodada e experiente está em negociação. “A intenção é um nome no mesmo perfil do Rodrigo”, acrescentou.

O Altos se apresentou às atividades no dia 27 de novembro. A equipe se prepara para disputar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Piauiense. O primeiro jogo oficial será no dia 17 de janeiro pela Copa do Nordeste quando encara o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE).

Pâmella Maranhão