Ex-Seleção é contratado para comandar time piauiense na Liga Nordeste

O treinador Clemilton Miranda, que estava na equipe do Landim Futsal, será o novo técnico do Campo Largo Futsal. A equipe vai se apresenta nesta segunda-feira (14), a partir das 18h, no Ginásio de Esportes da UFPI, a equipe recentemente se sagrou campeã metropolitana, quando garantiu vaga na Liga Nordeste, que acontece nos dias 26 a 30 de agosto em Horizonte, no Ceará.

Clemilton Miranda vai comandar o Campo Largo durante a Liga Nordeste (FOTO: Jailson Soares)

O Campo Largo apostou em uma formação com atletas bastante conhecidos da região e com passagens por clubes do estado. Alguns nomes fizeram uma boa temporada 2016 pelo Parma, equipe que foi desmanchada em 2017. Além disso, o comando será de Clemilton Miranda, que tem no currículo titulo de tricampeão paulista, campeão gaúcho, bicampeão sul-americano com a seleção brasileira como jogador e nos últimos anos vem conquistando títulos importantes no futsal do estado.

O Campo Largo Futsal No mesmo ano de sua fundação tornou-se campeão do 1º turno do Campeonato Piauiense, atingindo o primeiro objetivo de se tornar reconhecido no meio esportivo na capital e em todo estado, desde então vem atingindo seus objetivos e sempre ficando entre os finalistas e conquistando títulos importantes como Vice-campeão Piauiense 2015, Campeão do circuito Piauí/Maranhão 2015, e atualmente o Campeão do Campeonato Metropolitano 2017,onde conquistou o direito pra representar o Piauí na liga nordeste e copa do Brasil de futsal em 2017.

O Campeonato Piauiense esta previsto para iniciar em setembro e a liga nordeste será no período de 26 a 30 de setembro na cidade de Horizonte (CE). Além do Campo Largo, o Piauí também vai ter o JES como representante nas disputas, após a desistência do Sampaio Corrêa.

Pâmella Maranhão