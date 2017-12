Em novo dia de testes, Waldemar Lemos esboça time do Altos

Os sábados já são conhecidos como dias de teste no Altos. Na tarde de hoje (16) o treinador Waldemar Lemos fez mais alguns testes com seu elenco para temporada em coletivo intenso no estádio Felipão, na cidade de Altos. Treino puxado e com regras do técnico, essas são as características do coletivo que tem o próprio Waldemar Lemos como arbitro.

Waldemar vem fazendo coletivos aos sábados (FOTO: Pâmella Maranhão)

A rivalidade entre os times “Azul x Cinza” é grande que até mesmo nas conversas os jogadores destacam, mas isso vem ajudando o treinador a perceber quem está em melhor condição para começar o ano como titular de cada posição. “Esse jogo treino a gente tem realizado desde quando eu cheguei aqui todo sábado justamente para avaliar todos os jogadores e eu tenho gostado da evolução de todos tanto na situação individual como na especifica, assim também como de cada equipe que está participando, pois a gente está repetindo há três sábados”, disse Waldemar.

Sem jogos amistosos. Os testes internos são à base de Waldemar e por isso tanta intensidade. Foram mais de 1h30min de jogo em que o treinador aplicou suas próprias regras em campo. Errou passe? Paga flexão, perdeu pênalti? Pênalti para o adversário, e segundo Waldemar é uma formar de aumentar a responsabilidade dos atletas.

“Não é uma coisa para ti jogar no chão, mas que ti responsabilize por cada ato seu e tudo que você faz dentro da partida e o jogador pode ter um tempo de reação bem mais rápido”, acrescentou Waldemar Lemos.

Hoje (16) quem se saiu melhor foi o time “Azul” que conseguiu uma vitoria por 3x2, com gols de Esquerdinha, Jefferson Sandes e Bruno Aquino, quem descontou pelo outro lado foi Alex Mineiro um dos destaques do jogo pelo time “Cinza”. “Foi um treino bom e estamos fazendo sempre essas atividades no meio de semana como forma de concluir o trabalho, é dar graças a Deus por ter me sobressaído. Sempre quando a bola chega até a gente é tentar acertar ao máximo para não ter que pagar muita flexão”, brinca o meia Alex.

Altos segue em treino intensos (FOTO: Pâmella Maranhão)

O Altos se reapresenta as atividades na segunda-feira (18) pela manhã e provavelmente com novidades, pois perdeu o goleiro Rodrigo Carvalho, que irá reforçar o ABC (RN) e já não participou do treino e um novo nome deve chegar para reforçar o setor. Além disso, o atacante Manoel que se recupera de uma lesão no joelho deve ser liberado do departamento físico e realizar atividades com o resto do elenco.

A equipe se prepara para estrear na Copa do Nordeste dia 17 de janeiro quando encara o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE).

Pâmella Maranhão