Eduardo fala em frustração de eliminação e faz mistério sobre aposentadoria

O Altos encerrou sua campanha na Série D do Brasileiro de forma precoce. A equipe desembarcou em Teresina na tarde de hoje (17) e entre jogadores e comissão técnica o clima era de tristeza e o sentimento de frustração pelo doloroso empate em 1 a 1 diante o Santos, do Amapá, que custou a eliminação do Jacaré do Brasileirão Série D.

Entre os jogadores o atacante Eduardo, de 36 anos, foi um dos que lamentou a saída precoce da competição. Contratado para disputar o Brasileiro Série D pelo Alviverde o atacante fez sete jogos e balançou as redes três vezes ao lado de Manoel e Joelson, que formaram o trio de ataque.

Eduardo lamenta saída do Altos da Série D (FOTO: Elias Fontenele/ODia)

“Com certeza o desfecho foi frustrante até porque temos time para ir mais longe à competição, mas futebol é assim e nem sempre as coisas saem do jeito que a gente imagina. Agora é ter tranquilidade para no próximo ano estar mais preparado para competição”, afirmou Eduardo.

Aposentadoria

Agora segundo o experiente atacante o momento é de sentar e definir com a diretoria do Altos o futuro não só dele, mas também dos outros atletas. Eduardo tem contrato com o Alviderde até o final de 2018. O jogador não confirmou a aposentaria, mas também não descartou a possibilidade e preferiu deixar no ar decisão.

“Fracamente, eu não sei ainda. É ruim passar muito tempo parado e depois ter mais uma pré-temporada. Mas se eu não parar com certeza vai ser a última pré-temporada que eu vou fazer”, brinca o atacante.

Pâmella Maranhão