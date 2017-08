CSA faz treino no Albertão, ás vésperas de partida contra o Parnahyba

A equipe do CSA (AL) já está no Piauí para a primeira partida contra o Parnahyba pela Pré-Copa do Nordeste que acontece amanhã (15), às 21h, no estádio Pedro Alelaf. As duas equipes brigam por uma vaga na Copa do Nordeste 2018 e fazem dois jogos. O primeiro amanhã e o jogo de volta será no dia 22 de agosto, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA optou por treinar no estádio Albertão na manhã de hoje (14) e chega em Parnaíba somente para partida.

No histórico, o CSA leva a melhor em cima das equipes piauienses. Em 2016, eliminou o próprio Parnahyba e também o Altos do Campeonato Brasileiro Série D. Apesar do retrospecto positivo, os alagoanos não aceitam o favoritismo e o treinador Ney da Matta faz questão de frisar que isso não entra em campo.

"Cada jogo tem sua história, a gente sabe que isso aí é passado. Estatistica fica para quem gosta de guardar e eu não guardo isso, eu trabalho cada dia e sei das dificuldades que é. Temos agora um outro Parnahyba pela frente, com outros jogadores e teremos uma dificuldade enorme", disse Ney da Matta.

Entre os jogadores o discurso também é bastante cauteloso. A CSA optou por treinar no estádio Albertão, em Teresina e chegando em Parnaíba a equipe não vai fazer reconheciemnto de gramado, mas o lateral-esquerdo Raul sabe que vai encontrar um campo bem diferente do que treinaram hoje (14). " Sabemos o quanto é dificil jogar aqui por conta da temperatura. Fizemos esse treino aqui (no Albertão) mais com o intuito de movimentar um pouco mais, pois viemos de uma viagem longa, mas a gente sabe que o palco do jogo é bem diferente", conta Raul, lateral-esquerdo.

O treinador Ney da Matta acredita que se o time do CSA seguir a obediência tática que vem colocando em campo na disputa da Série C do Brasileiro, em que a equipe é líder do seu grupo com 27 pontos vai sair do estádio Pedro Alelaf com uma boa vantagem para o segundo jogo. "Se a gente conseguir ser responsável taticamente temos tudo para fazer um grande jogo", finalizou o técnico.

O jogo entre Parnahyba e CSA (AL) acontece amanhã (15), às 21h, no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. O jogo de volta será no dia 22 de agosto, no Rei Pelé, em Maceió.

Pâmella Maranhão