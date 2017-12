Com nomes de qualidade, briga por camisa 10 do Altos promete ser acirrada

O treinador Waldemar Lemos pode dizer com todas as letras que está bem servido quando o assunto é meio de campo. Com cinco excelentes maestros, a briga pela camisa 10 do Altos em 2018 promete. Esquerdinha, Roger Gaúcho, Alex Mineiro, Éder e Adrianinho são os nomes que brigam pela titularidade no Jacaré, que ainda não tem um onze definidos, mas Waldemar esboça um time com dois meias na formação.

Adrianinho, Alex Mineiro, Roger Gaúcho e Esquerdinha são os principais nomes para o meio campo (FOTOS: Jaílson Soares)

A dor de cabeça é boa segundo Waldemar, mas o técnico afirma que não existem preferidos. Durante os treinos as trocas são constantes afim de encontrar a dupla de criação ideal. Esquerdinha é dono da camisa 10 do Altos há três temporadas e nos últimos dois anos é uma das principais peças do elenco, que chegou a ter uma dependência das boas atuações do meia. Cobiçado por outras equipes, Esquerdinha optou por uma quarta temporada no Alviverde e a intenção é apresentar um futebol melhor próximo ano.

“Existem uma maior competitividade para estar atuando esse ano e isso é muito bom. Eu fico feliz em ter jogadores de muita qualidade atuando ao meu lado porque no decorrer da temporada esse nivelamento do grupo será muito importante e tenho esperanças de fazer um grande ano”, disse Esquerdinha.

Entre as contratações para temporada 2018, de longe, o nome de Roger Gaúcho é mais badalado. O meia-atacante experiente, de 31 anos, tem passagens marcantes pelo Santos, Internacional e Ponte Preta e na cabeça do torcedor altoense já se fala em um setor ofensivo com Roger, Esquerdinha e o camisa 9, Manoel.

Pela primeira vez em um clube do Piauí o meia fala em construir uma história vitoriosa no Altos. “Temos objetivos para alcançar e sempre que chego em um novo clube quero construir história. A briga por posição existe, mas é sadia e nós que somos profissionais sabemos que clube com jogador de qualidade é assim”, declarou Roger Gaúcho.

Alex Mineiro, de 21 anos, veste a camisa do Altos há um ano e também é um nome que se destaca na posição. Com bom ritmo, pois disputou a Copa Piauí Sub21 pelo Parnahyba, por empréstimo do Jacaré, o atleta que costuma jogar de volante tem no time de Waldemar vez de meia e chama atenção pela boa batida na bola e velocidade. “Cheguei a jogar nessa posição antes e não estou tendo dificuldades e se o professor me der oportunidade eu vou me dedicar para ficar”, conta Alex Mineiro.

Adrianinho também é outro nome experiente na posição e com carreira internacional. Ambidestro, Adrianinho é um meia bastante ofensivo e acredita que ter muitos concorrentes na posição torna o ambiente melhor. “São muitos nomes, mas cada um tem duas características e vai depender do que o professor buscar”, disse.

Waldemar Lemos tem uma boa dor de cabeça para resolver no meio de campo do Jacaré (FOTO: Jaílson Soares)

Dor de cabeça dos sonhos de um treinador: “Vou continuar pensando”

Essa é a frase do treinador do Altos, Waldemar Lemos, que tem até o dia 17 de janeiro para definir quais nomes vão formar o meio-campo do Jacaré. “Estou muito satisfeito com todos, pelas contratações que o Ricardo (Diretor de futebol) fez que foram muito interessantes e pelos rapazes que já tínhamos aqui e estou tendo a oportunidade de montar várias coisas e espero que eu ache o melhor resultado para o time que vai entrar em campo”

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia