Com entorse no tornozelo, Manoel é baixa no Altos para amistoso de hoje

O atacante Manoel vive um começo de temporada 2018 complicado no Altos. Pouco tempo depois de se recuperar de uma lesão no joelho , que o tirou das duas primeiras semanas de pré-temporada no Jacaré, o atacante que é um dos titulares do time de Waldemar Lemos se machucou no treino da manhã de ontem (9) e não estará em campo no amistoso que acontece hoje (10) contra o 4 de Julho, às 20h, o estádio Felipão, em Altos. Além de Manoel, o meia-atacante Roger Gaucho e Jefferson Sandes são dúvida.

Manoel está fora dos amistosos contra o 4 de Julho (FOTO: Jailson Soares)

Manoel está com entorse no tornozelo esquerdo e também um leve estiramento no joelho. O atacante fica de fora da partida amistosa contra o 4 de Julho e provavelmente não vai estar em campo para o segundo amistoso contra o Colorado, que acontece no sábado (13), às 19h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. A intenção é tratar a lesão e para que no dia da estreia na Copa do Nordeste, que acontece no dia 17 de janeiro, o jogador possa estar em campo.

Com a baixa de Manoel, alguns nomes que se integraram ao elenco essa semana devem ser testados pelo treinador Waldemar Lemos, caso dos atacantes Américo, ex-Uniclinic e com passagem no Altos em 2016 e Dudu, ex-Horizonte.

O jogo entre Altos e 4 de Julho acontece hoje (9), às 20h, no estádio Felipão, em Altos. A partida se repete no sábado (13), às 19h, em Piripiri. O Altos se prepara para estreia na Copa do Nordeste que acontece no dia 17 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE).

