Campo Largo se apresenta pensando na disputa da Liga Nordeste de Futsal

A equipe do Campo Largo se apresentou na última segunda-feira (15) pensando na Liga Nordeste de Futsal e também na disputa do Campeonato Piauiense da modalidade. O time foi campeão do Campeonato Metropolitano no primeiro turno e agora vira a chave pensando na competição nacional, que acontece entre os dias 26 e 30 de agosto, em Horizonte, no Ceará.

Entre as novidades, o comando de Clemilton Miranda, ex-Crensa e outros nomes bastante conhecidos no futsal do estado pelas campanhas no Cajuína e Parma. Além disso, o time é de Campo Largo, cidade que fica a 175kg de Teresina, também contratou mais dois atletas do maranhão e pretende contratar mais nomes oriundos do Ceará. De início, o foco são as atividades voltadas para a parte física dos atletas.

A equipe foca na parte física nesse início de trabalho (FOTO: Jailson Soares/O Dia)

“É necessário fazer um trabalho de prevenção, pois alguns deles estavam em atividade e outros não. Estamos fazendo um trabalho de fortalecimento até mesmo pelo nível da competição que eles irão participar. O Clemilton (treinador) pediu para focar nesse trabalho físico, pois querendo ou não a parte física tem parcela importante no trabalho final”, frisou Lenno, preparador físico da equipe.

No elenco nomes como Japonês, Carlos Recife, Richardson, todos com bastante experiência quando o assunto é quadra e bem entrosados, pois vêm de várias temporadas juntos independente da equipe. “Fizemos um bom primeiro semestre e nos preparamos bem e conquistamos o nosso objetivo que era ser campeão do metropolitano e acredito que fomos mais além, pois fomos campeões invictos. Agora segundo semestre bem mais difícil e nos reforçamos bem”, disse Japonês.

Campo Larga vai representar o Piauí na Liga Nordeste de Futsal (FOTO: Jailson Soares/O Dia)

Richardson também acredita que o time tem tudo para conseguir melhores resultados nas competições nacionais, no caso, a Liga Nordeste. “Estamos trabalhando firme para conseguir um bom resultado para cidade de Campo Largo e o estado do Piauí. Temos experiência na competição e em 2016 não avançamos por detalhes, agora, é conseguir avançar e conseguir nossos objetivos”,comentou Richardson jogador.

Além do Campo Largo, a equipe do JES também irá representar o Piauí na Liga Nordeste de Futsal.

Pâmella Maranhão