CAIC se prepara para disputar Liga Nacional em São Luís

Após o vice-campeonato Brasileiro Júnior conquistado no último fim de semana em Anápolis, Goiás, os atletas do CAIC/Hollanda/GHC não tiveram tempo de descanso e já voltaram às quadras para treinamentos. O motivo é a disputa da 2ª Etapa da Liga Nacional – Fase Nordeste, que acontece de sexta-feira (6) até domingo (8), em São Luís, no Maranhão.

CAIC vai disputar a 2ª etapa da Liga Nacional em São Luís (FOTO: Jailson Soares/Odia)

Os atletas chegaram de viagem às sete horas da manhã da segunda-feira (2) e doze horas depois, às sete da noite, estavam na quadra do CT Giuliano Ramos treinando para a disputa da Liga Nacional. Metade do elenco que esteva em Goiás disputa o torneio com o objetivo de conquistar o primeiro lugar. “Cansados, mas não podemos parar, é preciso dar continuidade. Temos atletas que irão para o Sul-Americano agora e temos também a Liga agora então temos que acertar os detalhes de alguns erros táticos”, disse Giuliano Ramos.

O objetivo é se classificar em primeiro lugar. Na 1ª etapa os piauienses encerram a competição em segundo lugar, pois de três jogos venceram dois e perderam um. A derrota foi para o Moto Club (MA) por um gol de diferença. Nessa 2ª etapa os adversários se repetem, mas o time do CAIC quer voltar com o primeiro lugar.

Treinador Giuliano Ramos (FOTO: Jailson Soares/Odia)

“Na primeira fase a gente não se deu no jogo de estreia e perdemos para a equipe do Moto Club, nos recompomos e conseguimos ganhar as outras duas partidas, nós vamos enfrentar novamente os mesmos adversários e esperamos voltar de lá com o primeiro lugar dessa vez que acabou escapando no detalhe”, conta o armador esquerdo Caíque, de 18 anos.

A Liga Nacional – Fase Nordeste tem início na sexta-feira (6) e vai até o domingo (8), acontece em São Luís, no Maranhão. Além do CAIC/Holanda/GHC, Moto Club, Audax, ambos do Maranhão e Morada Nova, do Ceará, estão na chave.

Pâmella Maranhão