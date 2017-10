CAIC encerra participação no Brasileiro Junior de handebol em 2º lugar

O CAIC/Holanda/GHC chegou até a final do Campeonato Brasileiro Junior de handebol – fase final, que aconteceu em Anápolis, Goiás. A equipe comandada por Giuliano Ramos fez um jogo equilibrado diante o Univalle (SC), mas infelizmente não conseguiu superar os catarinenses e volta para casa com o segundo lugar na competição nacional, após a derrota por 32 a 30.

Os piauienses chegaram até a final da competição de forma invicta. Na fase de grupos foram três jogos e três vitorias. Na estreia, venceram o Trindade (GO) por 31 a 25 e logo em seguida o Nova Caxias (GO) por 41 x 25. Depois disso, venceram a FME, do Rio de Janeiro, por 26 a 23 e se classificaram para a semifinal como primeiros colocados do Grupo B.

Na semifinal, os atletas do CAIC mostraram mais uma vez a força do handebol piauiense e superaram o Sport Recife por 40 a 26. O titulo da competição foi decidido entre CAIC e Univalle (SC) e os catarinenses levaram a melhor no tempo extra e saíram de quadra com uma vitoria por 32 x 30 e o titulo de Campeão Brasileiro Junior.

No feminino, o Piauí não teve representante e a equipe campeã do Brasileiro Junior foi a Força Atlética/Estácio de Sá (GO) seguida pelo Português Aeso (PE).

Pâmella Maranhão