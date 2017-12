Buscando afinar preparação, Altos fará amistosos contra times do Ceará

O Altos iniciou hoje (18) sua quarta semana de treinamentos visando a temporada 2018. O time comandado por Waldemar Lemos segue em treinos intensos e confirmou que nos dias 28 e 30 desse mês serão realizados os primeiros amistosos. No dia 28, o time encara o Uniclinic e dia 30 o jogo treino será contra o Horizonte, ambas as equipes estão em preparação para o Campeonato Cearense. As partidas irão acontecer nas casas dos adversários.

No último sábado (16), o treinador Waldemar Lemos realizou jogo treino com os atletas do grupo, atividade que usa como testes para chegar até o time titular que vai estar em campo no dia 17 de janeiro, data do primeiro jogo pela Copa do Nordeste. “Estamos realizando esses testes internos e até então estão sendo bastante satisfatórios”, disse Waldemar.

Altos vai realizar dois amistosos na próxima semana (FOTO: Pâmella Maranhão)

Apesar das dificuldades em encontrar adversários, o Diretor de Futebol do Altos, Ricardo Pereira, acredita que serão bons testes devido ao período de preparação das equipes que são iguais, pois tanto o Horizonte como Uniclinic se apresentaram as atividades no dia 27 de novembro, assim como o time piauiense.

O Altos tem no calendário 2018 a disputa da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, alem de brigar pelo bicampeonato Piauiense. A estreia oficial na temporada será contra o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE) no dia 17 de janeiro pelo Nordestão. No dia 20, o Jacaré faz sua estreia no Campeonato Piauiense contra o Piauí.

Pâmella Maranhão