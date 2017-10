Boxes de crossfit incentivam reeducação alimentar através do Whole30

Você já deve ter ouvido falar no programa de nutrição chamado Whole30. A dieta propõe uma reeducação alimentar em 30 dias. O programa foi abraçado pela atividade física crossfit e hoje consiste em desafio que reúne boxes de todo o Brasil. Com isso, a dieta une pratica de atividades físicas e 30 dias de alimentação rigorosa, que no caso, se torna 80% do desafio. Em Teresina, alguns boxes estão participando do programa entre eles Terminal 1 e PS Crossfit.

O whole não é uma dieta especifica e sim um desafio proposto pelos boxes de crossfit do Brasil inteiro que tem como proposta principal massificar a ideia de uma boa alimentação. De acordo com o nutricionista André Felipe, a intenção é fazer com que whole deixe uma herança na vida de quem fez o desafio. “É um estilo de vida. Transcende a ideia de uma dieta. No que consiste o whole? a regra básica é isentar todo e qualquer consumo de alimento industrializado. Você tem que primar por alimentos naturais sem a intervenção humana”, frisa André.

Nutricionista André Felipe (FOTO: Moura Alves)

A base do whole é a chamada dieta paleolítica, que tem os nossos ancestrais como referência usando apenas carnes, frutos e sementes na alimentação. Marcus Nunes, atleta e instrutor fala sobre a importância de unir alimentação e atividade física como uma forma de motivar os participantes. “O esporte junto com esse programa traz uma motivação maior para eles adquirirem uma forma de vida mais saudável”, conta Marcus, que esse ano tem 180 alunos/atletas participando do whole 30.

O nutricionista André Felipe reforça que os 30 dias de desafio são realmente mais rigorosos tendo como base a forma como o brasileiro se alimenta, mas que a intenção é usar o projeto whole ao longo da vida. “Você não está acostumado a viver sem industrialização. Culturalmente falando nós estamos muito adaptados e no ato de ter que tirar tudo isso você sente, mas do ponto de vista quantitativo, passar fome, não deve ser pesado, pois uma das indicações é comer em quantidades que você se sinta saciado”, reforça André.

Entre os alunos que decidiram aceitar o desafio está Raimundo Neto, que treina crossfit há dez meses e desde então perdeu 13kg. Ele destaca algumas das dificuldades nos primeiros dias, mas afirma que tudo é questão de adaptação. “Você precisa se abdicar de muita coisa e coisas que estão enraizadas na nossa cultura como o açúcar, que é zero na dieta. A famosa cervejinha aos fins de semana. Estou com dez dias de dieta e já sinto o corpo mais leve e melhor rendimento nos treinos”, ressalta Raimundo.

Raimundo Neto (FOTO: Jailson Soares)

O Aluno Igor Brasil fala que o benefício estético pode ser o primeiro atrativo para muitos. “Eu já tinha um acompanhamento nutricional. Mas os principais ganhos são mentais, educando nossa mente e os resultados estéticos são mais rápidos”. O desafio whole 30 teve início no dia 1° de outubro e encerra dia 30 de outubro quando é refeita as medições, peso e fotos de todos que participam do desafio e analisado os resultados.

Pâmella Maranhão