Atacante Eduardo reforça o Campinense -PB na temporada 2018

Após o desligamento do Altos, alegando problemas pessoais o piauiense Eduardo dos Santos já tem nova casa no futebol brasileiro. O jogador foi apresentado como reforço do Campinense hoje (11) e vai vestir a camisa do time paraibano na disputa do Estadual e o Brasileiro Série D. Eduardo, de 37 anos, esteve em 2017 no Flamengo do Piauí, clube que o revelou no futebol profissional e reforçou o Altos na disputa da Série D do Brasileiro.

Eduardo dos Santos reforça a Campinense (PB) (FOTO: Jailson Soares)

A Campinense disputa o Campeonato Paraibano, mas tem uma boa estrutura e segundo o atacante Eduardo esse ponto foi crucial para aceitar a proposta. “Temos amigos no clube e recebi a proposta há algumas semanas, porem ainda não tinha definido minha situação no Altos. Escolhi vir porque achei o projeto muito bom e boa opção para minha vida profissional”, disse Eduardo.

Eduardo marcou nove gols na temporada 2017, seis gols na disputa do Campeonato Piauiense pelo Flamengo e três gols no Altos durante a disputa da Série D do Brasileiro. Em 2015, conquistou o acesso para a Série C do Brasileiro vestindo a camisa do River em elenco que fez história no estado.

Eduardo passou 12 anos na Europa (FOTO: Divulgação)

Antes de retornar para o Piauí, Eduardo construiu sua carreira no futebol Europeu onde atuou por doze anos em clubes da Suíça e França. Eduardo se apresentou a equipe paraibana na semana passada e já está integrado ao elenco. A Campinense faz sua estreia no Campeonato Paraibano no dia 7 de janeiro quando encara o Desportiva, em Guarabira.

Pâmella Maranhão