Após vitória na Copinha, técnico do River reforça; “Somos do Piauí”

A equipe do River não só venceu sua partida de estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior como também convenceu e deixou todos os torcedores mais crentes de que a possibilidade de avançar até a segunda fase da competição de base do país é real. O Galo bateu o Capivariano (SP) por 3 a 0, com gols de Lucas Silva, Pedro Victor e Maike. A equipe volta a campo no sábado (6), 10h (horário local), quando encara o Botafogo (RJ), na Arena Capivari.

Equipe do River venceu primeiro jogo na Copinha (FOTO: Reprodução)

Após a vitória com superioridade o treinador do River, Giva Albuquerque, falou sobre a importância de reconhecer os talentos do estado. "É importante a gente esclarecer isso principalmente para as pessoas que querem atrapalhar o trabalho que estamos fazendo. Se tivéssemos perdido o jogo, sofrido uma goleada, falariam que éramos todos do Piauí passando vergonha em São Paulo. Como ganhamos, querem desmerecer o trabalho. Somos do Piauí, trabalhamos no Piauí e representamos o Piauí na Copa São Paulo", desabafou o treinador Giva Albuquerque.

Os gols do River na partida também chamaram atenção. O primeiro saiu dos pés de Lucas Silva, em bela cobrança de falta. O segundo mostrou toda a qualidade de Pedro Victor, que de canhota chutou cobrindo o goleiro e o último também um belo chute da entrada da pequena área de Maike.

O outro representante do Piauí na Copinha é a equipe do Timon que fez sua estreia também na quarta-feira (3) e saiu de campo com uma derrota por 3 a 1 para o Votuporanguense (SP). A equipe comandada por Péricles Veloso também volta a campo no sábado (6), às 16h, quando enfrenta o Atlético, Paranaense.

Pâmella Maranhão