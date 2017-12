Após perda de Rodrigo, Altos deve fechar com goleiro Marquinhos

A diretoria do Altos foi ágil na busca por um nome no lugar do goleiro Rodrigo Carvalho, que agora reforça o ABC (RN). Após a saída, o clube está em negociações com o goleiro Marquinhos, natural de Picos, que vestiu a camisa do Porto, de Pernambuco durante esse ano e agora está na Cabofriense (RJ), caso confirmado o seu nome, Marquinhos se junta aos companheiros Gideão, Jaílson e Ítalo na briga pela camisa 1 Alviverde.



Goleiro Marquinhos (FOTO: Divulgação)

"Ele (Marquinhos) está apalavrado comigo, mas somente quando acabar essa pre-fase que tem lá no Rio de Janeiro que pode fechar comigo", declarou o presidente do Altos, Warton Lacerda.



De acordo com o presidente, Warton Lacerda, o Altos não irá buscar outro nome, mas Marquinhos só pode se desvincular do clube carioca quando encerrar a Seletiva para o Campeonato Carioca, que tem últimos jogos marcados para o dia 13 de janeiro.

Marquinhos, de 33 anos, nasceu na cidade de Picos e chegou a vestir a camisa do time piauiense em 2008 e também em 2015 na disputa da Segunda Divisão do Piauiense, em que o Picos foi vice-campeão e subiu para primeira divisão. O atleta começou sua carreira profissional em 2006 na própria equipe do Porto. O goleiro também acumula passagens pela Friburguense (RJ) e Sampaio Corrêa (RJ) e Madureira (RJ).

A equipe do Altos se prepara para temporada 2018 em que vai disputar Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro. O time tem dois jogos amistosos marcados para os dias 28 e 30 de dezembro contra o Uniclinic e Horizonte, ambas equipes irão disputar o Campeonato Cearense.



Pâmella Maranhão