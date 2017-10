Após nova convocação, Valéria diz; “ Buscar vaga no Sul-Americano”

Mais uma vez a piauiense Valéria, de 18 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub20. As atletas se apresentam ao treinador Doriva Bueno no dia 15 de outubro e ficam na Granja Comary, em Teresopolis (RJ) para treinamentos que acontecem entre os dias 16 e 26 de outubro para amistosos pensando na disputa do Sul-Americano da modalidade que garante vaga para Copa do Mundo.

Valéria vai participar dos treinamentos que acontecem entre os dias 16 e 26 de outubro (FOTO:Elias Fontenele)

Essa é a segunda convocação da Piauiense. A primeira foi no dia 16 de agosto e meses depois a atacante foi lembrada novamente. Para Valéria é mais uma oportunidade que se abre e o objetivo agora é estar entre as convocadas para o Sul-Americano. “Estava muito ansiosa esperando a lista das 24 jogadoras, mas graças a Deus meu nome estava lá novamente e agora é trabalhar e focar em conseguir vestir a camisa da Seleção Brasileira no Sul-Americano de 2018. Essa é a segunda convocação, mas a sensação é que sempre será a primeira”, afirmou Valéria.

Natural de União, cidade que fica a 65km de Teresina a atacante segue sua rotina normal até o dia da viagem para se integrar a Seleção Brasileira. No momento, vestindo a camisa do Tiradentes a atleta disputa a Copa Batom, uma das poucas competições voltada ao futebol feminino do estado e faz hoje (5) contra o Juventude, de Timon seu último jogo antes de viajar. “Estando aqui no Tiradentes quero sempre poder ajudar e marcar gols né? espero deixar pelo menos dois gols hoje”, brinca a jogadora.

O treinador do Tiradentes, Toinho, fala sobre a importância de ter atletas na Seleção Brasileira em sua equipe, já que além de Valéria a zagueira Amanda, que estava no XV de Piracicaba e agora veste a camisa das Tigresas também foi convocada. “Ao ser convocada uma jogadora do Piauí, do Tiradentes, isso engrandece o futebol piauiense que essas garotas todas fazem parte e buscam o devido reconhecimento”, disse Toinho.

Pâmella Maranhão