Após derrota, técnico do Flamengo critica diretoria; “Faltou competência”

A equipe do Flamengo conseguiu regularizar somente oito jogadores, de 26 contratados para a estreia diante o River na Copa Piauí Sub 21. Por conta disso, o time precisou completar os relacionados com jogadores que disputaram o Campeonato Piauiense Sub 19 pela equipe Rubro-Negra. O time saiu de campo com uma derrota por 3 a 1 e o treinador Péricles Veloso não economizou nas críticas aos diretores do Flamengo.

Péricles Veloso fez duras críticas a diretoria do Flamengo após derrota na Copa Piauí (FOTO; Elias Fontenele/O Dia)

“A nossa parte nós fizemos. Infelizmente tivemos contratempos de documentação. Eu acredito que em time grande como o Flamengo isso não pode acontecer, as coisas têm que ser setorizadas, são diretores que estão dentro do clube que hoje atrapalham. Coloquei jogadores em campo que nem estavam treinando aqui comigo. O próprio presidente assinou os contratos e tem pessoas prejudicando por incompetência eu acredito que se você não sabe fazer o trabalho tem que sair imediatamente”, disse Péricles após a derrota diante o River.

O Flamengo iniciou as atividades pensando na Copa Piauí há quase um mês, mas as vésperas na partida de estreia contra o River o treinador descobriu que a maioria dos seus atletas não estavam regularizados junto a CBF no Boletim Informativo Diário (BID). A situação pegou o treinador Péricles Veloso de surpresa e ele precisou modificar praticamente todo o time para partida. Apesar disso, elogiou a postura dos atletas. “Nossos atletas não tem culpa e foram guerreiros hoje”, disse.

Desfalcado, o Flamengo foi derrotado pelo River por 3 a 1 (FOTO: Elias Fontenele/O Dia)

Nervoso após o termino da partida, o treinador do Rubro-Negro ainda afirmou que houve uma discussão com o diretor de futebol Dilson ao descobrir o problema. “Houve esse bate-boca exatamente por conta da não regularização dos atletas, fizemos todo o malabarismo para poder regularizar os atletas e na hora deu nisso. Então eu peço ao presidente Tiago (Vasconcelos) que resolva porque o Flamengo é maior do que diretor que está dentro da equipe com arrogância”, finalizou Péricles.

O Flamengo agora se prepara para enfrentar o 4 de Julho em jogo válido pela 2º rodada da Copa Piauí que acontece no dia 26 de agosto, no Lindolfo



Pâmella Maranhão