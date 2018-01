Altos faz primeiras dispensas; Dois atacantes devem ser anunciados até amanhã

A equipe do Altos segue na busca da formação ideal para temporada 2018 e mesmo depois de quase quarenta dias de treinamentos o time de Waldemar Lemos ainda busca reforços no mercado. Na última terça feira anunciou a contratação do zagueiro Felipe Martinz e de acordo com o presidente Warton Lacerda mais dois atacantes e um lateral-esquerdo devem chegar ao clube no fim de semana.

Com as contratações o clube aumenta o número de atletas no plantel e as primeiras dispensas começam a acontecer. Na tarde de ontem o lateral-esquerdo Renan e o atacante ítalo Pica-pau foram desligados do jacaré. O presidente Warton explica que isso é normal quando o time está em fase de pré-temporada. “É algo normal, né? Estamos montando o grupo e nessa fase é normal que a gente erre e acerte e temos que tentar corrigir”, disse.

Altos fez primeiras dispensas (FOTO: Luís junior)

Essa semana a equipe realiza treinos somente pela manhã e Waldemar Lemos fala em ajustar algumas novas situações na equipe. “O grupo segue correspondendo muito bem e no amistoso nos deparamos com muitas situações diferentes e esses testes foram importantes, mas são coisas que eu já estava pensando em utilizar a algum tempo”, explica o técnico.

No amistoso contra o horizonte, do Ceará, alguns atletas se mostraram polivalentes e foram testados em outras posições. O volante Douglas chegou a atuar na lateral-esquerda por conta de uma lesão de Jefferson sandes. Na lateral-direita, o volante Wagner teve oportunidade no lugar de Jean. Alguns nomes foram bastante elogiados pelo comandante.

“Netinho fez uma partida muito boa, isso no segundo jogo, pois no primeiro não pode ser aproveitado. Roger Gaúcho e Éder também estiveram muito bem em campo, a participação do Carlos Junior foi muito gratificante”, comentou Waldemar.

A intenção é realizar mais um amistoso neste sábado contra alguma equipe da região, caso não consiga adversário, Waldemar Lemos deve repetir o estilo de teste interno com os atletas do elenco. O Altos faz sua estreia na temporada dia 17 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Náutico e Itabaiana pela Copa do Nordeste.

Pâmella Maranhão