Altos enfrenta Atlético -GO na Copa do Brasil; Parnahyba pega Coritiba

As equipes piauienses conheceram seus adversários na primeira fase da Copa do Brasil 2018. O Altos, atual campeão piauiense irá receber o Atlético Goianiense, equipe que foi rebaixada na Série A esse ano e em 2018 disputa o Brasileiro Série B. O Parnahyba vai ter como primeiro adversário o Coritiba, time que também foi rebaixado para a Série B esse ano. Ambos os jogos acontecem nas casas das equipes piauienses, pois baseado no critério da competição nacional os times em colocação inferior no ranking da CBF tem o mando de campo do primeiro jogo.

A Copa do Brasil segue no formato em que primeira e segunda fase é definida em jogo único. Os mandos de campos da segunda fase também foram sorteados pela CBF e caso as equipes piauienses avancem as duas fazem o segundo jogo na casa do adversário. O Parnahyba se avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Uberlândia (MG) x Ituano (SP). O Altos encara o vencedor do confronto entre Nova Iguaçu (RJ) x Bragantino (SP).

“Sabíamos que nosso adversário seria complicado, mas a intenção e o que está no planejamento é conseguir avançar e vamos tentar fazer isso a todo custo”, disse o presidente do Tubarão Batista Filho.

Na primeira fase, em caso de empate no tempo normal a vantagem é do clube que tiver melhor colocado no ranking da CBF. Na segunda fase, não tem mais vantagem e caso ocorra o empate no tempo normal a definição acontece nas disputas de pênaltis.

Altos avançou de fase esse ano (FOTO: Jaílson Soares)

O Altos conseguiu um feito inédito em 2017. Em sua primeira participação na Copa do Brasil avançou para a segunda fase. Na primeira, bateu o CRB, de Alagoas, por 2 a 0 e na segunda fase foi eliminado pelo Criciúma nos pênaltis, após empate no tempo normal em 2 a 2.

Dos 80 times que começam a competição, sobrarão cinco, que se juntam a Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Vasco e Chapecoense, que disputarão a Libertadores, além de América-MG, campeão da Série B, Bahia, campeão da Copa do Nordeste, e Luverdense, campeão da Copa Verde. Os 11 entram nas oitavas de final, quando vai haver um novo sorteio para decidir os duelos.

Pâmella Maranhão