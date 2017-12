Altos é goleado pelo Uniclinic –CE em primeiro amistoso

Em primeiro teste a equipe do Altos saiu e campo com uma derrota por 4x1 para o Uniclinic, do Ceará. A partida aconteceu na casa do adversário, estádio Sousa Domingão, em Horizonte. Os gols do time cearense foram marcados por Nicácio (duas vezes), Pedro e Romário. De pênalti, o atacante Manoel diminuiu para o Jacaré. Esse foi o primeiro teste do time de Waldemar Lemos, que volta a campo no sábado (30) para enfrentar o Horizonte, do Ceará.

O Alviverde começou a partida com Gideão no gol, Jean, Leone e Alisson, Jefferson Sandes, Dos Santos, Douglas, Roger Gaúcho, Eder, Adrianinho e Manoel. O treinador optou por uma formação de ataque com Manoel e Roger. Do elenco, quem não esteve a disposição foi o meia Esquerdinha, poupado por cansaço, mas deve participar do jogo contra o Horizonte no sábado (30).

O Uniclinic se prepara para disputar o Campeonato Cearense 1ª divisão e realizou uma série de amistosos. Na semana passada o time venceu o Juazeiro Empreendimentos por 1 a 0. O time também fez alguns amistosos contra as equipes de base do Fortaleza e Ceará, e acumula uma vitoria e uma derrota.

O Altos se prepara para a estreia na Copa do Nordeste que acontece no dia 17 de janeiro diante o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE). No dia 20 de janeiro a equipe estreia no Campeonato Piauiense quando encara o Piauí.

Pâmella Maranhão