Altos e 4 Julho se enfrentam em jogos amistosos

Altos e 4 de Julho irão se enfrentar em jogos amistosos nesta quarta-feira (10), às 20h, no estádio Felipão, em Altos. A partida se repete no sábado (13), às 19h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. Esses serão os últimos testes do Jacaré antes da estreia na Copa do Nordeste que acontece no dia 17 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE).

Altos e 4 de Julho se enfrentam em dois amistosos (FOTO: Jailson Soares)

A partida será uma previa da terceira rodada do Campeonato Piauiense. As duas equipes se enfrentam em momentos distintos da pré-temporada. O Altos tem quase 40 dias de treinamentos enquanto o Colorado entrou na sua terceira semana de atividades. “Conseguimos fechar esse teste com o Altos e vai ser bastante útil para o nosso elenco”, disse o Diretor Executivo do 4 de Julho Valdenor.

Em 2017, Altos e 4 de Julho também se enfrentaram em jogo amistoso e o Jacaré foi derrotado por 2x1, com gols marcados por Ted Love (duas vezes) e Manoel descontou. Os dois jogadores seguem no elenco das duas equipes.

O Altos tinha encerrado sua busca por adversários devido as dificuldades e o Diretor de Futebol do clube, Ricardo Pereira, chegou a falar que não tinha interesse em enfrentar equipes que vão participar do Estadual, mas a falta de opções fez com que os times entrassem em consenso.

O Altos fez dois jogos treinos há duas semanas na região do Ceará, quando enfrentou o Uniclinic e perdeu por 4x1 e venceu o Horizonte por 1x0. O 4 de Julho realizou jogo amistoso contra o sub 19 do Colorado e venceu por 2x1 e no último sábado (6) bateu o selecionado de Campo Mourão por 2x0.

Pâmella Maranhão