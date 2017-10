Altos conhece seu caminho na Copa do Nordeste 2018

O único representante do Piauí conheceu seu caminho na fase de grupos da Copa do Nordeste 2018. O Altos faz sua estreia na competição no dia 17 de janeiro quando encara Náutico/Itabaiana, fora de casa. A CBJ divulgou a tabela base da competição nordestina com as datas dos jogos e mandos de campo. O Jacaré está no Grupo C ao lado de Náutico/Itabaiana, Bahia e Botafogo (PB).

O Altos fará sua estreia contra o vencedor do confronto entre Náutico e Itabaiana (FOTO: Jailson Soares)

A estreia do time piauiense será no dia 17 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Náutico ou Itabaiana, que ainda não tem data para acontecer. O segundo jogo será em casa, contra o Bahia dia 31 de janeiro e fecha os jogos de ida fora de casa diante o Botafogo (PB) no dia 14 de fevereiro. Os jogos de volta acontecem de forma inversa e o Alviverde recebe o Botafogo dia 11 de março. Fora de casa, joga contra o Bahia dia 21 de março e encerra a fase de grupos diante o Náutico ou Itabaiana.

A Copa do Nordeste 2018 tem inicio de 17 de janeiro e se encerra dia 10 de julho, data em que acontece a semifinal da Copa do Mundo.

Na edição de 2018, a Copa do Nordeste contará com 16 clubes divididos em quatro grupos. Ao todo, serão 48 partidas da fase inicial, além de 14 no mata-mata. Avançam as quartas de final os dois melhores times de cada chave. Os grupos foram determinados em sorteio. O Grupo A tem Santa Cruz, CRB, Confiança e Treze/Cordino, o Grupo B tem Vitória, ABC, Ferroviário (CE) e Globo (RN), o Grupo C tem Bahia, Botafogo (PB), Altos e Itabaiana/Náutico, enquanto o D é composto por Ceará, Sampaio Corrêa, Salgueiro e CSA.

Pâmella Maranhão