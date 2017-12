Afastado por lesão, Manoel deve retornar aos treinos antes do previsto

Desfalque na equipe do Altos por conta de uma lesão no joelho, o atacante Manoel segue firme nos tratamentos e pode retornar aos gramados antes do planejado. Afastado dos treinos de pré-temporada, a previsão de retorno de Manoel é no dia 20 de dezembro, mas pode ser liberado antes devido à boa resposta aos tratamentos. O Altos entra em campo oficialmente no dia 17 de janeiro pela Copa do Nordeste. Veja no vídeo abaixo o tratamento do atleta.





Manoel tem uma fissura no menisco do joelho direito e também um edema no ligamento cruzado anterior do mesmo joelho. Durante o período de recuperação quem vem procurando acompanhar todos os detalhes do tratamento é o treinador Waldemar Lemos, que segundo o atacante mostra preocupação com o fato do atleta está machucado.

“Ele vem demonstrando preocupação e todos os dias conversa comigo e procura saber detalhes do tratamento. Chegou até mesmo fazer algumas sugestões e depois que eu for liberado falou em fazer um treinamento separado comigo como forma de compensar esse período fora”, disse Manoel.

Atacante segue afastado dos treinos por mais alguns dias (FOTO: Luís Junior)

De acordo com o fisioterapeuta do atleta, Tiago Nery, a resposta aos tratamentos é positiva e o jogador pode retornar aos treinos com o restante do elenco em poucos dias. “A gente não costuma dar uma data exata porque depende da resposta do corpo de cada um, a previsão eram três semanas, mas na primeira semana de tratamento ele já teve uma evolução muito grande”, destacou.

Vestindo a camisa do Altos desde 2016, Manoel vem sendo destaque do elenco Alviverde e peça fundamental no setor ofensivo. Em 2016, foi artilheiro da Série D com 10 gols marcados. A temporada 2017 já não foi tão boa para o artilheiro devido às lesões, mas marcou cinco vezes durante o Piauiense e três vezes na Série D do Brasileiro.

O Altos tem calendário completo para 2018 e disputa Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. A estreia na temporada será no dia 17 de janeiro contra o vencedor do confronto entre Náutico (PE) e Itabaiana (SE) pela Copa do Nordeste. No Campeonato Piauiense o primeiro compromisso é no dia 20 de janeiro contra o Piauí.

Pâmella Maranhão