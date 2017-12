4 de Julho descarta renovação com Veras; Nome de Cicero Monteiro ganha força

Após algumas semanas na novela em torno da permanência ou não do treinador Jorge Veras na equipe do 4 de Julho, o time de Piripiri decidiu sair do leilão e Veras irá comandar o Floresta, do Ceará. Com isso, o planejamento da diretoria Colorada muda e agora outros nomes começam a ser conversados e a intenção é anunciar o novo treinador até amanhã (1º).

“Infelizmente não conseguimos chegar a um acordo com o Jorge, pois ele estava sendo bastante assediado por dois clubes do Ceará, o próprio Ferroviário, que ele trabalhou e o Floresta, equipes que irão disputar o Campeonato Cearense Série A ano que vem. Fizemos uma proposta, mas não foi o suficiente, agora vamos em busca de outro nome com o mesmo perfil”, disse o Diretor de Futebol Edilson Moreira.

Entre os nomes especuladores está o treinador Cicero Monteiro, de 53 anos, que estava no Sete de Setembro, no Pernambuco e passou pelo futebol piauiense quando comandou Flamengo por cinco jogos no Estadual e o Comercial ano passado conquistando o acesso até a divisão principal. A diretoria não confirmou o nome de Cicero, mas afirmou que nomes que passaram pelo estado estão sendo sondados e que o trabalho dele agrada.

“Estamos aqui buscando alguns nomes, temos nomes pensados, mas estamos buscando treinadores que conhecem o futebol nordestino e acostumados a disputar competições nacionais e tem alguns nomes que já conversamos, mas nada acertado, inclusive que já passaram pelo estado”, ressaltou Edilson Moreira.

A equipe do 4 de Julho vai manter cerca de 12 atletas que disputaram e se sagraram campeões da Copa Piauí Sub21 e deve fazer contratações pontuais. O Colorado tem o Campeonato Piauiense e a Série D do Brasileiro no calendário 2018.

