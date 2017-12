4 de Julho acerta com Cícero Monteiro, Naylson e Raphael Freitas para 2018

O 4 de Julho começa anunciar os primeiros nomes pensando na temporada 2018. Após a saída de Jorge Veras, Cícero Monteiro foi confirmado como comandante da equipe de Piripiri para disputa do Campeonato Piauiense 2018 e também a Série D do Brasileiro. Além disso, o time aposta em jogadores conhecidos do futebol piauiense, e confirmou a contratação do goleiro Naylson, com passagens pelo River e mais recentemente no Parnahyba e também o atacante Raphael Freitas, ex-Picos.

Goleiro Naylson vai reforçar o 4 de Julho (FOTO: Vinicius Bogea)

"Escolhemos pelo Cicero por ser um nome que conhece bem o futebol do estado e cada campo do Piauí e esses detalhes podem fazer a diferença na disputa do Estadual. Além deles, está confirmado o goleiro Naylson, o atacante Raphael Freitas e bem encaminhado também o retorno do Teddy Love e do atacante Célio Mata Boi que estava no Sampaio Correa", destacou o Diretor de Futebol Edilson Moreira.

As contratações surpreendem e saem da linha do 4 de Julho que se apresentou nos últimos anos para a disputa do Estadual com uma formação caseira e atletas menos experientes. Mas de acordo com a diretoria a intenção é fazer uma boa campanha no Piauiense e principalmente na Série D do Brasileiro em que o time voltou a ter representatividade nacional depois de anos.

O atacante Raphael Freitas teve uma passagem pelo River em 2016, mas um tanto apagada pela ausência de gols. Em 2017, voltou ao time do Picos, clube que lhe projetou no futebol piauiense, mas infelizmente a equipe não fez uma boa campanha a amargou o rebaixamento para a 2ª divisão do Estadual. O camisa 1, Naylson é conhecido no estado pela campanha que levou o River até a Série C do Brasileiro em 2015, e esse ano vestiu a camisa do Parnahyba por um mês na disputa da pré-Copa do Nordeste em que o Tubarão foi eliminado pelo CSA, de Alagoas, com duas derrotas.



Além desses nomes, a diretoria já confirmou que cerca de 10 atletas que disputaram a Copa Piauí Sub21 serão aproveitados na formação do elenco 2018. O 4 de Julho tem previsão de se apresentar as atividades no dia 18 de dezembro. O Colorado irá disputar o Campeonato Piauiense, que tem inicio dia 20 de janeiro, e a Série D do Brasileiro.

Pâmella Maranhão