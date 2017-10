“Não nos abalou em nada”, afirma Jorge Veras sobre derrota diante o River

A equipe do 4 de Julho encerrou o returno da Copa Piauí sub21 com uma derrota por 3 a 0 diante o River, no estádio Lindolfo Monteiro. O time comandado por Jorge Veras fez uma partida bem abaixo das atuações que garantiram a vaga antecipada na final da competição, mas segundo o treinador o resultado não abala o grupo e todos seguem focados na final do torneio, mesmo sem saber ao certo quem será adversário.

O treinador Jorge Veras optou por poupar alguns atletas como o goleiro titular Tom, que tem dois cartões amarelos e deu oportunidade para Luzenilson, que aos olhos do técnico acabou comprometendo o resultado do jogo. “Infelizmente, por infelicidade do nosso goleiro que fez uma apresentação que comprometeu o resultado, mas eu tinha que testar até mesmo para poupar o Tom. Eu entendo que ele estava apenas treinando sem ritmo de jogo esse tipo de coisa pode acontecer”, explica Jorge Veras.

Garantido na final da competição o treinador aguarda a confirmação de contra quem e quando será a partida. Matematicamente o Parnahyba está classificado ao lado do time de Piripiri, mas por conta da denúncia de escalação irregular do jogador Felipe Garcês, de 17 anos, isso pode mudar. Na sexta-feira (6) o procurador da comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí, Fabrício Campelo, decidiu arquivar o processo, mas o River entrou com recurso junto a FFP e agora é aguardado a resposta.

“Saber contra quem será o jogo e quando é importante, pois de acordo com o adversário a estratégia muda até porque o primeiro jogo será fora de casa, mas estamos trabalhando e concentrados em buscar dessa vitoria e por consequência o titulo”, afirmou Jorge Veras. O 4 de Julho se reapresenta as atividades na manhã de hoje (10).

Pâmella Maranhão