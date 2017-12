“Não depender mais”, diz Presidente do River após entrave com a Fundespi

Na tarde de ontem (27) o presidente do Galo, Genivaldo Campelo, foi surpreendido com uma ligação da empresa que presta serviço a Fundespi afirmando que a concessão do transporte dos atletas que irão disputar Copa São Paulo de Futebol Junior não seria liberada. Confirmada a informação, o presidente da Fundespi, Paulo Martins, explicou que a secretária não tem licitação para ajudar times de futebol profissional somente como patrocinador, mas mesmo assim não houve um entendimento. A Diretoria do River ameaçou desistir do torneio e agora busca conversar com os patrocinadores da equipe para arrecadar o valor necessario.

“A empresa é parceira da gente e na tarde de ontem o dono conversou com ele (Genivaldo) explicando que pode dar o ônibus e o motorista, no caso, eles precisavam do combustível, mas acabaram não entrando em um entendimento. Eles protocolaram o piso de um ônibus para ir até São Paulo, mas legalmente nós não podemos ajudar times profissionais”, conta.

O Gestor não escondeu sua chateação com a situação e afirmou que problemas anteriores relacionados aos repasses para o time profissional estão sendo levados em consideração pela diretoria do River e por isso tanto alarde.

“O problema não é esse, eu acredito que o River tem problemas maiores do que esse aí e estão usando isso como forma de pressionar o governo em relação ao patrocínio para os times. Mas eles têm realmente um contrato que está no Ministério da Fazenda para ser liberado, assim como Piauí, Flamengo, 4 de Julho e o Picos. As equipes do Parnahyba e Altos como estão em dia com sua documentação já receberam 100% do dinheiro. O valor é de 300 mil reais para cada um”, disse Paulo Martins.

O presidente do River, Genivaldo Campelo, fala em buscar outros meios para não mais depender da Fundespi. “Estamos correndo para não depender mais da Fundespi para nada, pois é o terceiro calote desse ano e enquanto tiver o Paulo Martins nós não podemos contar”, declarou o presidente Tricolor.

O cartola afirma que isso vai gerar consequências a longo prazo até mesmo no trabalho de base que o clube vem realizando. O River foi vice-campeão da Copa Piauí Sub21 e tem por direito vaga na Copa São Paulo de 2019 e caso não participe da competição agora será punido com afastamento de dois anos.

“Isso vai gerar outros problemas. Se o River não for para São Paulo será punido, então qual interesse do River em jogar o Piauiense sub19 agora? Nenhum. É Uma competição que participamos para manter um time sub19, mas caso aconteça isso o interesse muda porque são apenas despesas, pois é uma competição que não tem renda”, explica Genivaldo Campelo.

Pâmella Maranhão